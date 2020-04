Suivez cette voie avec des tests pratiques

Six Sigma est une méthodologie ou une approche hautement disciplinée et axée sur les données liée à la gestion de projet. Il est conçu pour éliminer toute forme de défauts et d’erreurs dans tout processus de gestion de projet. Il évalue également en grande partie la qualité de la production dans le secteur manufacturier et mesure la qualité des produits et services. De nombreuses organisations appliquent la méthodologie de Six Sigma et découvrent l’énorme succès qui découle de cette approche. Certaines de ces sociétés sont Amazon, McKesson, Ford, Boeing, Johnson Controls, GE, 3M et GEICO.

Dans ce guide, nous allons examiner les différents niveaux du programme de certification Six Sigma et ce qu’ils impliquent. Commençons!

Combien d’options le programme de certification Six Sigma propose-t-il?

La première chose que nous devons mentionner est que les personnes qui souhaitent être certifiées Six Sigma doivent avoir des compétences dans l’analyse et la résolution des problèmes de qualité. En d’autres termes, ils devraient avoir un certain niveau de compétences en gestion de projet allégée, Six Sigma ou d’autres projets de qualité.

En ce qui concerne la Ceinture Six Sigma, il y a des exigences différentes pour chaque niveau. Généralement, il y en a cinq que les candidats peuvent explorer dans le cadre du parcours de certification Six Sigma, sur la base de l'offre de l'American Society for Quality. L'Association internationale de Six Sigma n'en propose que trois. Cependant, pour donner une vue plus large, nous examinerons les cinq niveaux de certificats fournis par la première communauté. Ils sont expliqués ci-dessous:

Il s’agit d’une certification de base qui se concentre sur les principes fondamentaux des concepts Six Sigma. Il prend en charge la gestion du changement dans les organisations et collabore avec des équipes locales de résolution de problèmes, aidant à mettre en œuvre différents projets. Il n’y a aucune condition préalable pour obtenir ce titre, et vous n’avez pas besoin d’avoir des années d’expérience. Cependant, la connaissance de base de Six Sigma est recommandée.

Les personnes qui poursuivent ce certificat comprennent les bases de Six Sigma et savent comment et où les appliquer. Ils aident également les équipes de projet à résoudre les problèmes de projet.

Les candidats à cette certification comprennent l'analyse avancée de la méthodologie Six Sigma et peuvent résoudre les problèmes affectant la qualité. Ces personnes assistent les Black Belts dans l'analyse, la collecte, la collation des données ainsi que dans la conduite de projets.

Les titulaires de ce titre sont considérés comme les agents du changement. Ils sont les experts dans la direction et la gestion de projets qui se concentrent sur la réduction des coûts et la réalisation de projets dans les délais. Ils assurent également la formation de l’équipe projet.

Ceinture noire Six Sigma Master

Il s’agit du plus haut niveau de certification Sig Sigma et c’est également la plus grande réussite dans la voie Six Sigma. Les professionnels possédant ce diplôme ont la capacité de concevoir et de façonner une stratégie, d’agir en tant que consultants, de coacher les spécialistes de la ceinture noire et verte et de développer des paramètres majeurs liés à un grand projet.

REMARQUE: l’examen pour chaque niveau est administré par un fournisseur de certification indépendant. Et le prix de chaque test dépend de ce fournisseur. Cela signifie que vous devez vérifier les informations pour connaître les frais exacts que vous devez payer pour obtenir vos informations d’identification.

En ce qui concerne le processus de préparation, il existe de nombreux documents d'étude que vous pouvez explorer. De cette façon, il existe un ensemble complet de ressources, y compris des cours de formation, des didacticiels vidéo, des guides d'étude et des tests pratiques que vous pouvez utiliser pour préparer efficacement votre examen de certification.

Pourquoi est-il prestigieux d’avoir la certification Sig Sigma?

Les organisations investissent dans la méthodologie Six Sigma car elles estiment qu’elle offre les techniques et outils nécessaires pour améliorer leurs processus. Ces entreprises sont à la recherche de spécialistes possédant les aptitudes et les compétences pour opérer dans ce domaine. La meilleure façon de valider ces connaissances est d’obtenir un certificat Six Sigma. Voyons quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’obtenir une certification.

Cela fait de vous un employé précieux.

Quelle que soit l’industrie dans laquelle vous vous trouvez, vous deviendrez très précieux. L’approche Six Sigma est indépendante de l’industrie et peut être appliquée presque partout, y compris l’électronique, l’aérospatiale, les services financiers et bancaires, les ressources humaines, l’informatique, le marketing et les télécommunications. Ces certifications vous offrent une expertise dans de nombreuses méthodes pouvant être utilisées pour rationaliser les processus commerciaux, réduire les coûts, améliorer les revenus, etc. Avec un tel titre, vous vous positionnez comme un agent de changement dans n’importe quelle entreprise.

Il garantit la conformité.

Six Sigma exige un standard de qualité très élevé. En obtenant un certificat Six Sigma, vous pouvez aider votre entreprise à maintenir des contrats très rentables avec les fournisseurs et les acheteurs, et vous assurer que l’entreprise est conforme aux normes internationales.

Il offre une croissance rapide dans une position de leader.

Lorsque vous avez les titres de compétence Black Belt ou Master Black Belt, vous êtes déjà doté de compétences en leadership et vous pouvez occuper des postes de direction dans votre organisation. Le processus de certification affine vos compétences dans l’évaluation et la quantification des avantages monétaires de la mise en œuvre du projet Six Sigma, ainsi que des compétences en gestion financière et en évaluation des risques. Les spécialistes ayant de telles capacités sont très appréciés par les entreprises et ils sont généralement les meilleurs candidats pour des postes de direction.

Il offre un potentiel de revenu élevé.

L’obtention d’un certificat Six Sigma nécessite beaucoup de travail. Il y a beaucoup d’études et de préparation impliquées, et les examens ne sont pas non plus une promenade dans le parc. À mesure que vous progressez dans votre cheminement de certification, votre potentiel de salaire augmente. Ainsi, il a été signalé que les professionnels possédant le titre Six Sigma peuvent gagner en moyenne 100 000 $ par an.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses opportunités ouvertes aux personnes possédant le certificat Six Sigma. Si vous envisagez de prendre un poste dans le domaine de la gestion de projet, vous devriez penser à commencer votre quête de certification avec Sig Sigma. Vous pouvez essayer un outil de voie de certification sur le site Web de l’ASQ et savoir quelle méthode peut être la meilleure pour votre expérience actuelle. Vous pouvez même commencer avec les informations d’identification d’entrée de gamme et monter au sommet. C’est à vous de décider.