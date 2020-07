Suite Bird Box en développement chez Netflix

Netflix

Dans une interview avec Inverse, l’écrivain Josh Malerman a confirmé qu’une suite à l’adaptation en 2018 de son roman Bird Box est actuellement en développement chez Netflix. Malerman, qui a écrit le roman de 2014 sur lequel le film est basé, a été inspiré pour dessiner un roman suite après avoir vu le film – Malorie, qui devrait sortir plus tard ce mois-ci le 21 juillet.

Malorie ouvre ses portes à l’école pour aveugles, où se termine le film. Puis il saute quelques années plus tard, et il décolle vraiment 10 ans après. Je ne peux pas dire grand-chose, mais je peux dire que c’est en cours de développement… Parfois c’est bizarre, tout ce secret, mais je joue

Bird Box a été un succès considérable pour Netflix, gagnant le plus grand nombre de téléspectateurs la première semaine pour l’une de leurs émissions originales, bien que la réception critique ait été plus mitigée. Le film a également engendré un défi en ligne mi-meme / mi-sérieux qui a encouragé les participants à se bander les yeux et à traverser un environnement, similaire à la prémisse du film.

Au moins une femme a causé un accident de voiture alors qu’elle participait au défi, ce qui a conduit Netflix à publier une déclaration exhortant les gens à ne pas relever le défi et à risquer de se blesser ou de blesser les autres.