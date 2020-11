Suite à l’accord AMC, Universal s’associe à une autre grande chaîne de théâtre

Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu’Universal et AMC ont décomposé, les films de l’ancien studio ne doivent jouer que pendant 17 jours dans les salles de ce dernier, au lieu des 90 jours traditionnels. Après cela, Universal peut fournir lesdits films, à la fois de la branche principale d’Universal et de Focus Features, sous forme de locations de PVOD, et AMC recevrait une part de ces revenus. L’arrangement d’Universal avec Cinemark fonctionne de la même manière, bien qu’un peu plus ciblé. Cinemark jouera les titres Universal et Focus ouvrant plus de 50 millions de dollars au box-office national pendant 31 jours, tandis que les films ouverts à moins de 50 millions de dollars ne seront joués que pendant 17 jours.