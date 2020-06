Suicide Squad et Gotham Knights Game suggérés via les noms de domaine

WB Games lui-même reste silencieux, mais quelques noms de domaine indiquent ce que la division des jeux de WB pourrait avoir dans sa manche. MarkMonitor Inc., la société qui gère le site officiel de WB Games, a récemment enregistré trois noms de domaine différents: suicidesquadgame.com, suicidesquadkillthejusticeleague.com et gothamknightsgame.com. Il est possible que les deux noms de domaine centrés sur Suicide Squad soient pour le même titre, bien qu’il n’existe aucun moyen de le confirmer pour l’instant.

Ces dépôts ont été repérés par l’utilisateur de ResetEra DriftingOrbit, qui a noté que MarkMonitor Inc. s’était enregistré tous les trois au cours du week-end. Compte tenu des rumeurs de longue date concernant un jeu Suicide Squad, bien qu’il aurait été annulé, cela ne surprend pas trop. Fait intéressant, selon Todd Phillips d’Eurogamer, le projet Suicide Squad est ce sur quoi Rocksteady Studios a travaillé dur. Phillips note qu’à sa connaissance, Suicide Squad Kill the Justice League sert actuellement de «prétendant au titre final du jeu».

Le nom de domaine Gotham Knights pourrait compter comme la nouvelle entrée Batman de WB Games Montréal. Cela semble particulièrement plausible lorsque l’on considère l’histoire du nom de Gotham Knights. Dans les bandes dessinées, Batman: Gotham Knights principalement concentré sur les aventures de la famille Bat, y compris des personnages tels que Batman, Batgirl de Cassandra Cain, Nightwing, Robin et Oracle. Les rumeurs suggèrent depuis longtemps que la famille Bat, sans la chauve-souris elle-même, ferait la une du nouveau projet de WB Games Montréal.

Heureusement, certaines informations concrètes devraient apparaître plus tard cet été. La division WB Games est à bord pour participer au DC FanDome en août. Cet événement numérique verra DC Entertainment partager des tonnes de nouvelles, « nouvelles annonces de WB Games » incluses, un communiqué de presse publié la semaine dernière.

Selon certaines informations, WB Games avait prévu de tenir sa toute première conférence de presse E3 cette année. L’éditeur aurait l’intention de dévoiler des jeux de Batman et Harry Potter franchises. Si cela est vrai, ces informations pourraient être mises en ligne lors de l’événement DC FanDome susmentionné dans quelques mois.

[Source: ResetEra]