Suicide Squad : découvrez ce célèbre acteur qui a failli jouer le Joker à la place de Jared Leto

Dans le célèbre film Suicide Squad, l’un des personnages qui a le plus marqué les esprits est le Joker, également connu sous le nom de Joker. Dans les sagas précédentes, ce rôle avait été joué par de grands acteurs comme le regretté Heath Ledger, qui s’est glissé dans la peau du méchant le plus célèbre des bandes dessinées pour le film The Dark Knight, Le Chevalier Noir de Christopher Nolan.

Depuis ce film, nous n’avions pas pu profiter d’une caractérisation de ce méchant jusqu’à ce que Suicide Squad sorte enfin, un film dans lequel un spectaculaire Jared Leto a décidé de prendre la responsabilité d’endosser le rôle.