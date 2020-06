Suicide Squad: David Ayer admet l’erreur de continuité Harley Quinn

Bien qu’il soit assez difficile de tourner un film de super-héros, l’ajout à un univers cinématographique existant présente son propre ensemble de défis. Parmi eux, s’assurer que toutes les histoires deviennent cohérentes et se lient ensemble. Malheureusement pour le réalisateur David Ayer et Suicide Squad (2016), un changement subtil a créé une erreur de continuité dans l’un des personnages principaux du film dans Harley Quinn (Margot Robbie). Suicide Squad a lieu après Batman c. Superman: l’aube de la justice (2016). Au début Batman c. Superman, le film révèle que Joker a tué Robin / Jason Todd. Homme chauve-souris (Ben Affleck) continue de frapper le visage de Joker, lui cassant à plusieurs reprises les dents dans le processus avant d’être envoyé à l’asile d’Arkham. Là, il rencontre Harley, puis travaille comme psychiatre à l’asile avant que son syndrome de Stockholm n’entre en jeu, et elle est devenue obsédée par lui. Dans la scène d’ouverture de Suicide Squad, son dossier a la mention « complice du meurtre de Robin », ce qui est impossible depuis que Joker a assassiné Robin avant d’être envoyé à Arkham.

Verrons-nous la coupe Ayer de Suicide Squad?

Un avocat sur Twitter a blâmé un écrivain et écrivain de longue date de DC Geoff Johns, qui a jeté les bases de la DCEU. « Oui. Cela a brisé ma chronologie », a écrit Ayer, répondant au faux pas de continuité. « Johns l’a ajouté. » Avec Johns supervisant les productions des films, Suicide Squad a subi de nombreuses reprises. En raison des résultats mitigés du film parmi les fidèles de DC, il y a des fans intéressés par ce que la coupe Ayer originale du film est. La décision de WarnerMedia de publier le Zack Snyder coupe de Ligue de justice (2017) pour HBO Max offre une lueur d’espoir que le réseau fera de même pour Suicide Squad. Ayer a déclaré à Cinema Blend qu’il doute que sa coupe ne verra jamais le jour. Dans quelle mesure le film original d’Ayer serait-il différent?

Oui. Cela a brisé ma chronologie. Johns l’a ajouté. https://t.co/RgZFHfqimL – David Ayer (@DavidAyerMovies) 4 juin 2020

