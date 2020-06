Suicide Squad: Adam Beach révèle une scène supprimée de Slipknot

Depuis l’annonce par HBO Max de la Zack Snyder coupe de Ligue de justice (2017), quelques espoirs rêvaient de David Ayer’s coupe de Suicide Squad (2016) voyant le jour. Pour faire rouler la balle, Adam Beach, qui a joué le malheureux Slipknot dans le film de 2016, a répondu à une enquête des fans sur ce que la coupe Ayer comprend. Parmi les scènes exclues de la coupe théâtrale finale, Beach a confirmé l’ajout d’une trame de fond pour Slipknot. Il a tweeté: « Il y avait une séquence d’ouverture de la façon dont je me suis fait prendre pour le programme Suicide Squad qui était plutôt cool. » Dans le film original, malgré les mises en garde contre les kill kill qui explosent sur Amanda Waller (Viola Davis) commande avec une seule pression sur sa tablette, le méchant a fait une pause pour elle suivie d’une décapitation instantanée. En ce qui concerne qui a capturé Slipknot dans Suicide Squad, Beach a révélé que c’était Wonder Woman (Gal Gadot) autour de la sortie du film.

Interrogé sur son raisonnement pour omettre la séquence, Ayer a déclaré à Empire (H / T via Screen Rant): « Oui, nous en avons tourné un, mais après un moment, il est devenu surchargé. Vous savez, vous devez donc sélectionner et choisir Slipknot se fait exploser la tête assez rapidement. Je me suis engagé très tôt à ne pas essayer de créer une sorte de détournement, parce que quand vous avez autant de personnages, chaque trame de l’immobilier n’a pas de prix, et je ne voulais pas investir dans cet immeuble pour créer des erreurs parce qu’après la soirée d’ouverture, tout le monde sait qu’il meurt de toute façon. » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait pour terminer sa coupe, Ayer a répondu: «Ma coupe serait facile à terminer. Ce serait incroyablement cathartique pour moi. C’est épuisant de se faire botter le cul pour un film qui a reçu le traitement Edward aux ciseaux. Le film J’ai fait n’a jamais été vu. » La coupe Ayer de Suicide Squad n’a pas attiré l’attention de la coupe Snyder de Ligue de justice avait, parce que les changements n’étaient pas aussi dramatiques. Quand Snyder a dû abandonner Ligue de justice pour traiter une affaire personnelle, directeur Joss Whedon a pris le relais pour compléter le film avec de nombreuses scènes à refaire.

@DavidAyerMovies Y a-t-il d’autres scènes tournées avec @adamruebenbeach #Slipknot? Il y avait si peu que nous l’avons vu. # Skwad #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/ivEnKaJfs7 – Universo DC (@ UniversoDC1) 24 mai 2020

Il y avait une séquence d’ouverture de la façon dont je me suis fait prendre pour le programme Suicide Squad qui était assez cool – Adam Beach (@adamruebenbeach) 24 mai 2020

C’est une bonne question. Ma coupe serait facile à réaliser. Ce serait incroyablement cathartique pour moi. C’est épuisant de se faire botter le cul pour un film qui a reçu le traitement Edward Scissorhands. Le film que j’ai fait n’a jamais été vu. https://t.co/FkeHAlNoV0 – David Ayer (@DavidAyerMovies) 25 mai 2020

Le post Suicide Squad: Adam Beach révèle la scène supprimée de Slipknot est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.