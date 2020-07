Suicide Squad : A quoi l’enchanteresse devait réellement ressemblé

Le directeur du Suicide Squad, David Ayer, confirme qu’une œuvre d’art conceptuel est bien ce à quoi il voulait que l’Enchantress (Cara Delevigne) ressemble.

Il est devenu évident que la Warner Bros. s’est beaucoup immiscée dans la production et a beaucoup changé, comme le ton du film. Aujourd’hui, Ayer a commencé à encourager les fans à se battre pour le « Ayer Cut » de Suicide Squad. Ayer et ses fans ont été inspirés par le succès de la campagne Snyder Cut, qui a conduit à un regain de soutien pour la version d’Ayer de son film DC.

La plupart des choses que Warner Bros. a modifiées dans Ayer’s Suicide Squad se rapportent à ses nombreux personnages. Plusieurs arcs ont été coupés, dont « Enchantress ». Dans Suicide Squad, Enchantress est la principale méchante et la raison pour laquelle l’équipe titulaire est réunie. Cet être puissant possède l’archéologue June Moone et cherche à détruire le monde.

Cependant, le public n’est pas très satisfait d’elle, car ses motivations sont faibles et l’image de synthèse qui constitue une grande partie de son apparence est mal conçue. Ayer a admis que tant Enchantress que June étaient « plus solidement arquées dans mon arc ».

En se concentrant un instant sur le regard d’Enchantress, Ayer vient de révéler ce qu’il avait initialement envisagé pour elle. Un fan a partagé une ancienne œuvre d’art conceptuel pour Enchantress sur les médias sociaux, et Ayer a répondu en disant : « C’est ici que je voulais lui faire voir ». L’art est très éloigné de la façon dont le méchant avait l’air dans le film, en prenant une brillante tenue dorée. Vous pouvez le voir, ainsi que la réponse d’Ayer, dans l’espace ci-dessous.

