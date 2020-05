SUICIDE SQUAD # 5 «Plein d’action, d’œuvres d’art passionnantes et de moments à la fois émotionnels et badass» (9/10)

Crédit: DC



Suicide Squad # 5

Écrit par Tom Taylor

Art de Bruno Redondo et Adriano Lucas

Lettrage de Wes Abbott

Edité par DC

«Évaluation Rama: 9 sur 10

La dernière mission de la Suicide Squad se termine par un coup et une torsion, alors que l’écrivain Tom Taylor et l’artiste Bruno Redondo continuent d’impressionner, en équilibrant les vétérans de super-vilains comme Deadshot, Harley Quinn et le capitaine Boomerang aux côtés d’un gang de nouveaux arrivants qui vous voleront sournoisement le cœur. Combiné avec un travail de conception vraiment ambitieux de Redondo, et vous avez une série qui sort vraiment de sa catégorie de poids.

Alors que la Suicide Squad traque son ancien camarade Captain Boomerang, Taylor attache un petit arc soigné à cette micro-ère particulière de l’équipe, apportant des tonnes d’action pour accompagner des déferlantes. À bien des égards, le travail de Taylor dans cette série rappelle non seulement son nombre élevé de corps dans les univers Injustice et DCeased, mais il évoque également le travail sous-estimé de Nick Spencer sur TONNERRE. Agents il y a près d’une décennie – plutôt que de tirer parti de décennies d’histoire pour émouvoir la mort d’un personnage, Taylor charge plutôt la caractérisation et la camaraderie de ses nouveaux membres de la Suicide Squad, les dépeignant comme des biens endommagés qui se battront les uns pour les autres ainsi que leurs propre dignité humaine.

Et cela donne lieu à une narration passionnante – qu’il s’agisse de voir le super-speedster Jog récapituler rapidement sa vie alors qu’il est sur le point de venir au royaume, ou de regarder Deadshot enfin se déchaîner, Taylor sait vraiment comment frapper les lecteurs avec un coup de poing émotionnellement satisfaisant. Mais bien sûr, le plus gros coup de poing de tous doit être la torsion sans méfiance avec laquelle Taylor frappe les lecteurs à la fin du numéro – alors que pour certains lecteurs, cela pourrait être controversé, je pense que c’est un choix audacieux et excitant pour ce personnage, un qui a une profonde ironie dramatique compte tenu de l’histoire de ce personnage de DC au cours des deux dernières décennies. Il lance la Suicide Squad dans un nouveau territoire amusant qui les opposera à des frappeurs lourds ailleurs dans le DCU.

Bien que certains des dessins de personnages aient encore besoin d’un peu plus de temps pour grandir sur moi, il est difficile de dire que l’artiste Bruno Redondo ne livre pas encore une partie de son meilleur travail. Des angles accrocheurs alors qu’il montre Jog se faire prendre dans une explosion à la manière impressionnante dont il incorpore le titre Suicide Squad dans l’illustration du livre, Redondo le tue – il n’a pas peur non plus de jeter quelques morceaux amusants d’expérimentation, comme un logo Comics Code couvrant une balle particulièrement brutale au visage, ou le visage de Deadshot englouti dans l’ombre, éclairé uniquement par sa lunette rouge étrange alors qu’il envoie quelqu’un qui le mérite absolument. Le coloriste Adriano Lucas est parfois un peu trop ensoleillé avec certaines de ses palettes de couleurs, mais même si les tons penchent un peu trop pour un super-héros traditionnel, il garde l’énergie en mouvement pour la série.

Si vous avez dormi sur Taylor et Redondo Suicide Squad, c’est maintenant un excellent moment pour monter à bord – ce cinquième numéro est accessible et engageant même si vous n’avez pas lu les chapitres précédents, et au moment où ce numéro au rythme dense se termine, vous aurez hâte de voir où cette équipe va ensuite. Plein d’action, d’œuvres d’art passionnantes et de moments à la fois émotionnels et dur à cuire, Suicide Squad # 5 pourrait bien être le meilleur livre de DC cette semaine.