Suicide Squad 2: tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Suicide Squad (2016) nous a présenté un personnage fascinant et fou Harley Quinn. Réalisé par David Ayer, les critiques n’étaient pas dans ce film. Mais malgré tout, DC propose une séquence autonome.

Même après avoir été sévèrement critiqué lors de la première partie, le film a rapporté environ 750 millions de dollars dans le monde. Voici tout ce que nous savons sur Suicide Squad 2-

Détails du complot Suicide Squad 2

Remplaçant David Ayer en tant que réalisateur, le prochain film de James Gunn est l’un des films les plus attendus en 2021.

Basé sur l’équipe anti-héros DC Comics Suicide Squad, le film à venir est une suite autonome de Suicide Squad (2016). «C’est un redémarrage total et non une suite», a déclaré Peter Safran.

Le film suivra l’intrigue de base avec Amanda Waller risquant son équipe lors d’une mission mortelle.

Distribution attendue du film

Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney reviendront du premier film.

Après avoir joué deux fois dans le rôle de Harley Quinn, d’abord dans Suicide Squad (2016) puis dans Birds of Prey, Margot Robbie sera à nouveau vue dans le rôle de la merveilleuse Harley Quinn. Mais cette fois, la tenue de Quinn sera complètement différente.

Will Smith ne sera pas là dans la suite autonome. Smith ne sera pas de retour en raison de conflits d’horaire. Donc pas Deadshot dans le film.

Il y a aussi des indices que David Dastmalchian, Daniela Melchior et Steve Agee sont également susceptibles de faire une apparition.

Quand Suicide Squad 2 sortira-t-il en salles?

Le 30 janvier 2019, Warner Bros a confirmé que le film sortirait le 6 août 2021.

Le tournage a eu lieu de septembre 2019 à février 2020.

Le clop clip de vos ongles contre le sol derrière moi était la bande originale de ma vie. Pendant près de dix-sept ans, tu étais avec moi. J’ai passé plus de temps avec vous que tout autre être sur cette planète. Vous avez vécu avec moi à travers le monde – à Los Angeles, à Londres, à Malibu, à Atlanta. Vous avez parcouru les décors de mes films (et parcouru plusieurs plans). Vous étiez avec moi à travers mes succès et mes échecs, et vous vous en foutiez un peu, tant que j’étais là pour un câlin, un frottement du ventre, une lutte, une marche ou une gâterie. Chaque nuit, vous vous endormiez recroquevillé étroitement contre mon côté et chaque matin, vous léchez mon veau bonjour pendant que je faisais pipi. Quand je devais m’absenter dans une chambre d’hôtel et ne pouvais pas dormir, je prenais un oreiller du lit et le mettais contre mon côté et faisais semblant que c’était toi. Cela a généralement aidé. À travers un divorce et une vie célibataire chaotique et diverses relations, tu étais ma seule vraie constante. Et dans mes heures les plus sombres, vous étiez la longe mince d’amour et de joie qui m’a gardé connecté à cette vie fragile. Pour le monde, vous étiez le Dr Wesley Von Spears, ou Von Spears, mais pour moi, vous étiez Wesley et le meilleur ami que j’ai jamais eu. Je t’aime mon pote. Merci de faire de moi un homme meilleur. – Wesley est décédé paisiblement dans mes bras la semaine dernière. L’équipe, le casting et le studio ont eu la gentillesse de me permettre d’arrêter la production au Panama et de rentrer chez moi pour être avec lui. Bien que Jenn et moi ayons le cœur brisé, nous savons que Wesley a eu une longue et incroyable vie remplie de gens qui l’aimaient et des soins vétérinaires sages et compatissants. Ludique jusqu’à la fin, il avait parcouru un long chemin depuis un chiot égaré, emmêlé et aux dents de serpent trouvé dans les rues de Carson City, en Californie. Merci à vous tous, trop nombreux pour les mentionner, qui ont contribué à rendre sa vie si merveilleuse et saine. Et, si vous êtes si enclin, pensez à faire un don à @SpayPanama pour aider les chiens qui n’ont pas les mêmes avantages que Wesley. ❤️ #VonSpears

La production s’est arrêtée entre les deux quand Gunn a pris un vol pour rentrer chez lui avec son animal de compagnie bien-aimé Wesley avant sa mort. Gunn a marqué la fin de la production avec un message sincère pour Wesley.

Y a-t-il une bande-annonce pour le prochain film?

Il n’y a pas de bande-annonce jusqu’à présent, et elle n’apparaîtra pas plus tôt. Mais nous pouvons nous y attendre plus tard cette année.

Après la confirmation de la date de sortie, Comic-Con 2020 ressemble à une plate-forme décente pour les premières images de la bande-annonce.

Enfin, nous pouvons dire que les fans sont très excités à propos de Suicide Squad 2. Si le film s’est bien passé, ce pourrait être l’un des plus grands films de l’année prochaine. The Nation Roar vous tiendra au courant de tout.