Suicide Squad 2 Cast, date de sortie, bande-annonce, actualités, histoire et plus de détails

Histoire de Suicide Squad 2

Plus tôt dans le développement, Le Wrap a rapporté que Black Adam de Dwayne Johnson pourrait être présenté Suicide Squad 2, indiquant que la mission de l’équipe cette fois-ci sera de sécuriser «une arme de destruction massive» et que l’arme de destruction massive en question serait Black Adam lui-même. Cela provient d’une version pré-Gunn du projet, cependant, et le film va maintenant dans une direction complètement différente.

Au lieu de cela, attendez-vous à ce qu’il soit beaucoup plus conforme aux sensibilités que Gunn affiche dans le gardiens de la Galaxie films. Warner Bros suivra le leur Oiseaux de proie mener et pencher vers une cote R pour ce groupe violent de marginaux. Je serais également curieux de voir si le film s’inspire de Suicide Squad de Gail Simone Secret Six titre, qui présentait des méchants et des anti-héros légèrement moins consommables dans des situations plus ridicules, humoristiques et extrêmes que celles que nous voyons habituellement dans les livres Suicide Squad. L’excellent film d’animation, Suicide Squad: l’enfer à payer s’est inspiré d’une partie de cela, et cela pourrait être un bon point de départ pour un nouveau film.

Date de sortie de Suicide Squad 2

La brigade suicide ouvrira le 6 août 2021. Cette date de sortie d’août a servi à la fois le premier film et le premier film de James Gunn gardiens de la Galaxie effort bien, donc cela pourrait être une valeur sûre.

