Sucker Punch voit une excellente opportunité dans le contrôleur DualSense

Image via Niantic Niantic vient de lancer le Virtual Team Lounge, que les joueurs peuvent utiliser pour télécharger de nombreuses activités Print at Home ou afficher un programme complet de diffusion en direct pour Pokémon Go Fête 2020. Alors que le réel Aller L’événement Fest ne commencera pas avant le 25 juillet, le coup d’envoi […] Plus

Partager :