Stumptown Saison 2: Attrapez toutes les dernières mises à jour, date de sortie, distribution et scénario.

Le drame policier à suspense Stumptown est une collection américaine qui a enfin reçu l’approbation de renouvellement pour la deuxième série.Les adeptes de la collection sont en fait heureux d’avoir une autre saison de la série. Alors apprenez à connaître tous les points principaux à ce sujet. Le thriller dramatique est superbe à observer, et l’arrivée principale a eu lieu le 25 septembre 2019. Le drame policier est du créateur Matthew Southworth, Justin Greenwood et Greg Rucka. La collection a acheté l’approbation de renouvellement pour son exécution ultérieure ces 12 mois en Might. Quand sortira-t-il Désolé de signaler que nous n’avons aucune date officielle concernant l’arrivée de la deuxième saison. En jetant un coup d’œil sur les circonstances dues à la pandémie actuelle, la saison à venir devrait atteindre fin 2020. Mise à jour du casting À ce stade, aucune déclaration n’a été faite concernant le casting de la deuxième manche. Quoi qu’il en soit, nous anticiperons certains acteurs en fonction de l’arrivée principale, qui contient Cole Sibus, Michael Aly, Adrian Martinez, Cobie Smulders, Tantoo Cardinal, Jake Johnson aux côtés de nouveaux donner un emploi car des progressions sûres doivent être à l’intérieur le casting de la toute nouvelle saison. Astuces d’histoire pour la saison 2 Les adeptes de la collection sont déjà conscients du scénario de la collection. Le scénario tournait autour de Dex Parios était un vétéran de l’armée qui tentait de se débrouiller et de faire face à ses plus jeunes parents. Lors de l’arrivée principale, nous avons remarqué que Dex Parios avait acheté blessé par une explosion à l’endroit où sa chérie précédente serait tuée. Elle avait de gigantesques obligations de paris, alors elle a débarqué et était une spécialiste non publique. Dans la suite, nous verrons Dex comprendre une tonne d’instances d’habitudes dangereuses qui pourraient tout aussi bien faire l’objet d’un accord. Il semble que les adeptes puissent voir une meilleure quantité d’engagements de Dex au cours de la saison à venir.

