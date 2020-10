Structure et fonction du nez – Tout savoir sur le nez aujourd’hui!

Le nez est l’un des cinq organes sensoriels de notre corps. Il a des fonctions olfactives. Le nez est une partie essentielle de notre corps car il devient préjudiciable si nous perdons l’odorat. Imaginez, quelque chose brûle dans votre maison et vous ne pouvez pas sentir! La pensée elle-même est effrayante. Aujourd’hui, nous allons en apprendre davantage sur la structure et la fonction du nez. Commençons.

Structure et fonction du nez: structure

Le nez fonctionne à la fois comme un organe respiratoire et un organe de l’odorat. Les récepteurs de l’odorat sont placés dans le tiers supérieur de la cavité nasale.

Cette partie supérieure 1/3 est recouverte d’une muqueuse olfactive. Le reste de la cavité nasale est tapissé de muqueuse respiratoire.

La muqueuse respiratoire est vasculaire et réchauffe l’air inhalé. Les sécrétions des glandes séreuses réchauffent et humidifient l’air. En revanche, les sécrétions des glandes muqueuses emprisonnent la poussière ou les particules étrangères.

La muqueuse olfactive tapisse le tiers supérieur de la cavité nasale et même le toit formé par les parois médiale et latérale jusqu’à la plaque supérieure concha et cribriforme (un os qui sépare la cavité nasale et le cerveau).

Le nez est divisé en nez externe et cavité nasale.

Le nez externe a une charpente squelettique, qui est en partie cartilagineuse et en partie osseuse.

Structure du nez

La partie osseuse est constituée des os nasaux, qui forment l’arête du nez et les processus frontaux des maxillaires (mâchoire supérieure).

Les cartilages sont du cartilage supérieur, du cartilage inférieur, du cartilage septal et d’autres petits cartilages.

La peau du nez est innervée par des nerfs nasaux, infratrochléaires et infraorbitaires externes.

On voit que la cavité nasale s’étend des narines ou des narines externes aux ouvertures nasales postérieures.

Il est divisé en moitiés droite et gauche par le septum nasal.

Chaque moitié a un toit, un plancher, des parois médiale et latérale. Chaque moitié mesure près de 5 à 7 centimètres de longueur, 5 centimètres de hauteur, 1,5 centimètres de largeur près du sol. En revanche, la largeur près du toit est de 1 à 2 millimètres.

Le toit du nez mesure 7 centimètres de long et 2 millimètres de large. La partie médiane du toit est constituée de la plaque criblée de l’os ethmoïde.

La pente antérieure du toit est composée d’os nasaux, de cartilages nasaux, de partie nasale de l’os frontal. La pente postérieure est formée par l’os sphénoïde.

Le sol mesure environ 1,5 cm de large et 5 cm de long. Il est formé par le processus palatin de la plaque maxillaire et horizontale de l’os palatin.

Le septum nasal divise la cavité nasale en deux moitiés. Il est composé d’os et de cartilage. Le septum nasal est tapissé de membrane muqueuse.

Cellules du nez

La membrane muqueuse olfactive est constituée de deux types de cellules: les cellules sustentaculaires et les cellules progénitrices des récepteurs de l’olfaction.

Les cellules réceptrices ou olfactives se propagent entre ces deux cellules.

Nose

Chaque récepteur olfactif est un neurone avec une dendrite courte ayant une extrémité expansée appelée tige olfactive ou bouton olfactif.

De chaque bâtonnet, 6 à 12 saillies olfactives en forme de poils appelés cils surgissent et atteignent la surface de la couche muqueuse.

Les cils sont des processus non myélinisés d’environ 2 µm de long et 0,1 µm de diamètre.

La membrane muqueuse a également des glandes de Bowman, qui sécrètent du mucus sur la membrane.

Les axones des cellules olfactives franchissent la plaque criblée de l’os ethmoïde et pénètrent dans les bulbes olfactifs.

Les axones des cellules olfactives forment une synapse avec les dendrites primaires des cellules mitrales dans les bulbes olfactifs et forment des glomérules olfactifs.

Les cellules tuftées et les cellules périglomérulaires participent à la formation des glomérules olfactifs.

Les cellules tuftées et les cellules mitrales sont appelées neurones de projection et sont utiles pour envoyer des signaux des glomérules olfactifs au cerveau.

Les axones des cellules mitrales passent en arrière vers le cortex olfactif (partie du cortex cérébral, qui s’occupe de la sensation olfactive).

Là, les axones se terminent sur les dendrites supérieures des cellules pyramidales du cortex olfactif.

Le cortex olfactif se trouve dans le cortex piriforme ou pyriforme (une région du rhinencephale du cerveau) et est stimulé bilatéralement par des stimuli olfactifs.

Structure et fonction du nez: fonction

Le nez aide à la respiration et à l’olfaction. C’est le premier organe du système respiratoire.

La muqueuse nasale est irritée par les particules indésirables, et le nez et la bouche expulsent ces particules indésirables par une action réflexe protectrice appelée éternuements.

Cela aide également au sens de l’odorat. Les neurones récepteurs olfactifs aident au sens de l’odorat.

Il aide dans les modulations de la parole, l’amplification et les modifications. Il aide à prononcer les consonnes cliquables et les voyelles nasales.

Livre: Physiologie animale et biochimie par HR Singh et Neeraj Kumar Pg. N ° 427.