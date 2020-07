Street Power Football – La bande-annonce de Street Power Mode libère des super pouvoirs

SFL Interactive et Maximum Games introduisent aujourd’hui le mode Street Power dans Street Power Football, dans lequel vous pouvez utiliser des super pouvoirs en tant que composant intéressant.

Dans ce mode, le joueur dispose de super pouvoirs individuels avec lesquels les astuces et les chances de succès sont améliorées. Le mode est plein d’objets qui apparaissent au hasard dans la zone et peuvent être mis en mouvement par les joueurs par des coups de pied.

Il s’agit notamment de compétences, par exemple Saut aérien (le joueur décolle avec un super coup de pied de volley), Trou de ver (passes ultra rapides pour téléporter le ballon au coéquipier) ou Bouclier (empêche les adversaires de conquérir le ballon pendant une courte période), qui peuvent tous être admirés dans la bande-annonce actuelle.

Football de rue combine un style créatif avec une action dynamique pour offrir une expérience de jeu de football et d’arcade hors du commun. Dans l’ensemble, le titre comprend six modes de jeu différents, une variété d’options de personnalisation pour styliser votre propre équipe, une musique captivante, des lieux variés, des légendes du football de rue du monde entier et bien plus encore.

Football de rue sortira le 25 août.