Street Fighter 6 est annoncé après un mystérieux compte à rebours

Le teaser cinématique montre un face-à-face entre Ryu et Luke, le dernier combattant DLC à rejoindre Street Fighter V, dont Capcom a déjà dit qu’il jouerait un rôle important dans l’avenir de la franchise. Le style artistique ressemble à un look 3D plus traditionnel comparé au style de pinceau d’encre qui a défini Street Fighters 4 et 5, bien que cela puisse être seulement pour la bande-annonce et ne pas indiquer les graphiques dans le jeu. Malheureusement, rien d’autre n’a été révélé, si ce n’est la promesse d’obtenir plus d’informations cet été.

Peu de temps après la révélation, Yusuke Hashimoto, le réalisateur de Bayonetta 2 qui a également travaillé sur la série Resident Evil et God Hand, a annoncé sur Twitter qu’il fait partie des concepteurs du jeu.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Capcom a également annoncé le lancement de la Capcom Fighting Collection de 10 jeux, un ensemble de jeux de combat classiques et de niche qui comprend une multitude de titres Darkstalkers. Vous pouvez en savoir plus sur cette annonce ci-dessous.

L’annonce Street Fighter 6 et Capcom Fighting

Comme beaucoup l’avaient prédit, le grand compte à rebours annoncé par Capcom depuis la semaine dernière a bien abouti à l’annonce de Street Fighter 6. Mais pour tous ceux qui sont fans de la société et de son catalogue de combattants depuis les années 90, c’est probablement l’annonce qui a précédé cette révélation qui les a le plus enthousiasmés. Capcom Fighting Collection arrive dans le courant de l’année et propose les jeux préférés des fans sur du matériel moderne. La collection comprend :

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior

Vampire Savior 2

Red Earth

Super Gem Fighter Mini Mix

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Même si je suis sûr qu’il y a beaucoup de jeux de combat du passé de la société qui devraient être inclus dans cette collection (*cough* Street Fighter Alpha *cough* Rival Schools *cough*), il est difficile d’être contrarié par une telle représentation de Darkstalkers. Je veux dire, cette chose a des jeux de la série que je ne savais même pas qu’ils existaient. Ajoutez à cela Super Gem Fighter Mini Mix et Red Earth, et vous obtenez une collection plus que digne de mériter une place sur mon étagère. Je veux dire, regardez ce boxart !