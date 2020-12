Streamer Grefg battrait le record de téléspectateur simultané de Twitch

Le streamer espagnol Grefg aurait battu le record Twitch pour la plupart des téléspectateurs simultanés pour n’importe quel streamer individuel pendant Fortnite événement Galactus de fin de saison.

Au cours de l’événement, plus de près de 640 000 téléspectateurs se seraient connectés pour regarder le flux. Malheureusement, le site Web s’est écrasé peu de temps après en raison du nombre massif de téléspectateurs qui se connectent au site pour voir leurs streamers préférés vivre l’événement.

Après ce flux massivement réussi, Grefg a publié ses analyses sur Twitter, ce qui a montré qu’il avait atteint un sommet d’audience de 639133. Bien que cela semble être le chiffre le plus fiable, il y a eu des captures d’écran de Grefg atteignant 660 676 téléspectateurs à un moment donné.

Eh bien, c’est ce que Twitch me marque sur le live d’aujourd’hui. Je ne sais pas si c’était effectivement 660 000, plus, moins, demain ils me confirmeront …

En tout cas, cela devient le live le plus regardé de ma vie et le record du monde d’un streamer sur Twitch.

Je n’ai pas de mots. 💜 pic.twitter.com/oxTixNgWAD

– Grefg =) (@TheGrefg) 1 décembre 2020