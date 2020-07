Streamer Angels Kimi fera don de 100% des dons Twitch à Extra Life pour le reste de 2020

La streameuse Twitch et créatrice de contenu en ligne Angels Kimi a annoncé aujourd’hui qu’elle ferait don de tous ses dons Twitch à Extra Life Charity jusqu’à la fin de l’année.

Angels Kimi sera toujours soutenue financièrement par les abonnés, les abonnements cadeaux et les acclamations, mais tous ses dons directs pendant les streams contribueront à son objectif de 100 000 $ US. Au moment d’écrire ces lignes, elle a amassé 2 687 $. Extra Life s’est associé à Twitch et YouTube pour créer une extension spéciale, permettant aux créateurs de connecter instantanément leurs téléspectateurs à la page de dons Extra Life, où les téléspectateurs peuvent suivre leurs dons.

«D’ici la fin de l’année, 100% de mes dons iront à mon objectif, cet objectif, notre objectif.» A expliqué Angels Kimi dans son annonce Twitch. «Je ne suis en aucun cas super riche, je ne suis en aucun cas un millionnaire, mais je crois que si vous mettez du bien dans le monde, il vous reviendra. C’est ma petite façon de mettre le bien dans le monde.

Extra Life a été fondée en 2008 et se consacre à la collecte de fonds pour les enfants malades et blessés. Depuis leur création, ils ont recueilli plus de 70 millions de dollars américains pour plus de 170 hôpitaux pour enfants aux États-Unis et au Canada.

Image via Angels Kimi

Angels Kimi est une streamer IRL et de variétés dont le flux est fortement axé sur l’interaction avec sa communauté. Elle compte plus de 290000 abonnés sur Twitch, plus de 100000 abonnés YouTube et près de 250 000 abonnés sur Instagram.

Si vous souhaitez faire un don à Extra Life au profit des hôpitaux Children’s Miracle Network, vous pouvez le faire sur son site Web.

