Stranger Things : Top 3 des plus gros changements de look des acteurs pour leurs personnages

Les personnages de Stranger Things vivent et respirent les années 80. Mais les acteurs qui les jouent sont vraiment cool quand ils ne combattent pas des démodogs. Ces trois habitants préférés de Hawkins sont différents des acteurs qui les incarnent.

Stranger Things n’est pas seulement agréable grâce à ses références géniales à la culture pop des années 80. Ce sont les personnages, une bande énergique de lycéens ringards, de préadolescents télékinésistes, de lycéens aux cheveux longs et d’adultes à peine opérationnels, qui rendent cette série vraiment spéciale.

Et la série à succès des frères Duffer a offert un regard nostalgique et apparemment réaliste sur une époque dont de nombreux fans se souviennent à peine, ou qu’ils n’ont jamais connue. Betanews vous dévoile les 3 acteurs qui ont dû opérer un changement de look radical pour incarner leurs personnages dans la série Netflix, Stranger Things.

3. Noah schnaps

Will Byers a dû faire face à de nombreuses tragédies en 2 saisons de Stranger Things : être capturé et presque dévoré par un démogorgon, vivre avec un stress post-traumatique, devenir l’hôte d’un monstre encore plus grand, cette coupe au bol.

Noah Schnapp a le même regard que Will, mais il est complètement différent. Il garde ses cheveux loin de son front (et garde donc son style dans le 21ème siècle), et a un sens de la mode incroyablement audacieux pour un enfant de 13 ans. En d’autres termes, lorsqu’il n’est pas couvert de la tête aux pieds d’équipements médicaux ou d’une substance gluante d’un autre monde, il ressemble à un adolescent tout à fait normal.

2. Dacre montgomery

Dans la saison 2 de Stranger Things, Billy Mayfield arrive en ville et se déclare roi du lycée Hawkins. Il était aussi susceptible de faire se pâmer les filles que de faire reculer les victimes de ses brimades. Il a fait en sorte que Jason-Patric-in-the-Lost-Boys le regarde calmement, dans son jean serré délavé à l’acide, sa boucle d’oreille en forme de croc et sa coupe mulet hideuse.

Dacre Montgomery, qui jouait le méchant dans la saison 2, a très peu en commun avec Billy. Il garde les cheveux courts et semble aimer porter une barbichette. Son personnage serait probablement impressionné par la pilosité faciale du jeune homme de 23 ans, mais déplorerait le manque de jeans dans la garde-robe de Montgomery.

1. Millie Bobby Brown

Stranger Things est rempli de personnages étonnants. Mais aucune n’est plus mémorable qu’Eleven, avec son crâne rasé, son tatouage et son nez en sang. Bien sûr, elle s’est laissé pousser les cheveux et porte de l’eye-liner dans la suite, mais cela ne la rend pas moins féroce.

Millie Bobby Brown est devenue une star internationale grâce à son interprétation d’Eleven. Mais quand elle n’est pas en mode Stranger Things, elle est complètement différente. À tout juste 13 ans, elle a séduit ses fans par sa mode et ses looks élégants sur le tapis rouge. Quant aux cheveux ? Elle les garde assez courts, mais elle a réussi à les garder élégants quand même.