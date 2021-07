Stranger Things : quels films célèbres ont inspiré la saison 4 ?

Stranger Things est l’une des séries les plus célèbres de la plateforme de streaming Netflix. Après avoir connu des saisons très réussies et plébiscitées par le public, la fiction s’apprête à revenir avec un quatrième opus. Malheureusement, en raison de la pandémie, ce nouveau lot d’épisodes arrivera finalement en 2022.

Bien qu’il reste encore quelques mois avant la diffusion de la quatrième saison, la vérité est que Stranger Things Il a déjà donné quelques aperçus et détails à ses fans. Récemment, David Harbour a parlé de la nouvelle saison de fiction tout en faisant la promotion de Black Widow, un film Marvel dont il fait partie.

Quels films ont inspiré la saison 4 de Stranger Things ?

Dans une interview avec le New York Times, David Harbour a dévoilé que Stranger Things a de nouveau été inspiré par d’autres films pour sa nouvelle saison.

« Les frères sont très intéressés par les jeux vidéo, les mangas et les animes, et tout se voit cette saison. On parle de La grande évasion et Alien 3 en tant qu’influences” a révélé l’acteur.

D’un autre côté, David Harbour a annoncé que cette saison, nous allons en savoir beaucoup plus sur le passé de Hopper : “Vous verrez une grande partie de son passé qui n’a jamais été vu auparavant, seulement suggéré. Au lieu de regarder le père qu’il est devenu, manger des chips et de la salsa, et crier après sa fille adolescente, vous découvrirez davantage le guerrier qu’il était autrefois. »

“Cette saison, nous faisons des choses amusantes, mais il y a aussi la partie la plus dramatique que j’ai jamais eu à faire. Nous voyons Hopper à son point le plus vulnérable, nous allons révéler de nombreux points de son passé qui n’ont été dépassés que dans des boîtes dans le grenier. Nous verrons beaucoup plus ces fils, et nous verrons aussi leur renaissance “, a assuré l’acteur.

Il faudra attendre la sortie de la quatrième saison de Stranger Things pour voir comment la série nous surprend cette fois.

Quand sort la saison 4 de Stranger Things ?

Comme presque tout dans le monde, et en particulier les choses liées à l’industrie du divertissement, la pandémie a également retardé le tournage et la première de la quatrième saison de Stranger Things, qui aurait dû arriver l’année dernière.

En conséquence, dans le prochain épisode, nous verrons des personnages beaucoup plus gros pour leur âge qu’ils ne devraient l’être, mais grâce aux bonnes interprétations et à la maturation logique des personnages, nous entrerons rapidement dans la dynamique.

Pour le moment, il n’y a pas de date précise pour le retour de Stranger Things, mais on suppose que ce sera pour la première moitié de 2022.