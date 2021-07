Stranger Things : c’est officiel, la date de sortie de la saison 4 approche

La saison 4 de Stranger Things arrive bientôt, selon Shawn Levy, l’un des producteurs de la série. Stranger Things est un thriller surnaturel qui suit quatre amis, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) et Dustin (Gaten Matarazzo). Le groupe d’inadaptés se bat déjà contre la vie au collège dans les années 80, mais se retrouve confronté à une nouvelle série de problèmes lorsque les personnages qu’ils connaissent grâce à leurs jeux de table prennent vie et attaquent leur ville natale de Hawkins. Ils entreprennent de terrasser ces créatures avec l’aide de la télékinésiste Onze (Milly Bobby Brown).

Les saisons 1 à 3 de Stranger Things sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix. La saison 1 de Stranger Things est arrivée sur Netflix le 15 juillet 2016. La saison 2 a suivi la saison inaugurale à la date festive du 31 octobre 2017. La saison 3 est également sortie un jour férié, le 4 juillet 2019. Cependant, les téléspectateurs attendent toujours la saison 4. Non seulement la quatrième saison de la série n’est pas tombé après deux ans, mais les fans ne savent pas quand ils peuvent l’attendre, car la date de sortie n’a pas été révélée. Le tournage de la saison 4 devait initialement se dérouler de janvier 2020 à août 2020, avec une sortie prévue pour avril 2021. Cependant, la pandémie de coronavirus a reporté la saison 4 indéfiniment.

Variety confirme que la saison 4 de Stranger Things sera bientôt lancée sur Netflix. Le producteur de Stranger Things, Shawn Levy, a avoué que cela faisait bien trop longtemps qu’ils n’avaient pas donné de nouvelles aux téléspectateurs. Heureusement, il a rassuré les fans en leur disant que lui et le reste de l’équipe travaillent sur le tournage de la saison 4 depuis trois mois et qu’elle est presque prête à sortir. Il a confirmé que la principale raison de ce retard est la pandémie de coronavirus. La production avait commencé en Lituanie juste avant que la pandémie ne provoque l’arrêt du tournage. Une fois la production reprise, il a indiqué que l’équipe avait dû réduire la vitesse de production afin d’assurer la sécurité. Quant à la date de sortie de la saison 4, Shawn Levy a annoncé aux fans qu’ils la découvriront très bientôt.

“C’est pour bientôt. Et quant à savoir quand exactement cela sera annoncé – très bientôt”.

Shawn Levy a également ajouté que si la COVID-19 était la principale cause du retard, la saison 4 de Stranger Things a été “beaucoup plus grande” en ce qui concerne les décors, ce qui a nécessité le tournage dans divers endroits. Il a décrit la saison 4 comme étant “visuellement et narrativement très ambitieuse” par rapport aux trois saisons précédentes. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup de choses si l’on en croit le commentaire de Levy et le matériel promotionnel publié jusqu’à présent pour la saison 4. McLaughlin, qui joue Lucas, a déclaré que les intrigues de la saison 4 de Stranger Things sont “folles”. Cela est probablement dû au fait que la série élargit son objectif de Hawkins à divers endroits dans le monde, comme l’a dit Levy.

Dans l’ensemble, il semble que la saison 4 de Stranger Things vaudra la peine d’attendre deux ans. Quant à la date de sortie, il est difficile de la déterminer. Si le tournage s’est terminé au cours des trois derniers mois, comme l’a déclaré Levy, la post-production prendra environ huit mois, ce qui laisse entrevoir une date de sortie entre janvier 2022 et avril 2022. De plus, si Stranger Things suit le même schéma que par le passé, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que la saison 4 sorte un jour férié comme la Saint-Valentin ou la Saint-Patrick.