Stranger Things: des détails cachés sur le démogorgon que vous n’avez jamais remarqué

La saison 4 de Stranger Things approche bientôt et The Demogorgon reviendra dans cette saison. Voici donc quelques détails sur le Demogorgon que vous n’avez peut-être pas remarqués.

Le Demogorgon était le personnage diabolique de la saison 1 de Stranger Things. Sa nature menaçante a été battue par la peur de The Mind Flayer dans les saisons 2 et 3. Donc, cette fois, Demogorgon reviendra sûrement encore plus puissant avec un rôle intéressant. Voici quelques informations sur ce diable que le public aurait pu remarquer jusqu’à présent.

Les capacités télékinésiques du Demogorgon

Lorsque vous êtes plus concentré sur ce qui se passe dans l’histoire, vous risquez de manquer les moindres détails donnés dans l’histoire. Une telle chose s’est produite dans l’épisode de la saison 1 « Chapitre un: La disparition de Byers », où The Demogorgon a montré son intelligence. Le monstre qui était violent et animal, a déverrouillé la chaîne à la porte de la maison de Will d’une manière ou d’une autre qu’il aurait pu facilement casser.

L’auto-régénération

Le Demogorgon peut être attaqué par le feu, comme révélé dans la campagne Donjons et Dragons du Parti. Le Demogorgon auquel ils ont été confrontés n’a été affecté par aucune des balles. En fait, il a pu guérir lui-même toutes les blessures. C’est le sacrifice et le pouvoir d’Eleven à la fin qui ont jeté la créature dans The Upside Down et fermé le pont entre les dimensions.

L’aspect physique de ses donjons et dragons est différent

Le Demogorgon du monde des donjons et des dragons est entièrement différent de ce que nous pensons normalement d’eux ici dans les choses étranges, Le Demogorgon ce que nous voyons ici est entièrement différent. L’apparence du D&D Demogorgon peut être décrite comme deux têtes de babouin attachées à un corps à la fois reptilien et musclé. Ses membres sont griffus et tentaculaires, tandis que sa queue est fourchue. Cette créature est élégante, grande, lorgneuse et a une tête qui s’ouvre pour révéler des rangées de dents à l’intérieur d’un vide en forme de pétale, même après que le gang ait donné à ce monstre de The Upsidedown le nom de Demogorgon.

L’interaction de Will avec le Demogorgon est prédite

À la minute où Will est sorti de la maison Mike Wheeler, il était condamné. Ils étaient au milieu d’une campagne Dungeons and Dragons juste avant. Lorsque le Demogorgon arrive, Dustin pense que Will, pensera à protéger, mais Lucas a demandé d’utiliser une boule de feu à la place., Puis après que ce Will soit à l’intérieur du hangar, il verrouille la porte mais le Demogorgon apparaît derrière lui, comme cela avait été prédit.

À quel point ses sens sont-ils vraiment accrus?

Tout le monde était soupçonné d’être dans le jeu gratuit, malheureusement, une fois que les portes entre le monde et l’Upside-down ont été ouvertes et que Demogorgon a trouvé un nouveau terrain d’alimentation pour lui-même. Comme le montre l’univers des choses étranges, Demogorgon peut détecter le sang entre les dimensions. Ce monstre n’a pas d’yeux et il ne peut être vu que physiquement, donc cela dépend totalement de son ouïe et de son odeur qui aident cette créature à tout détecter.

Le salon a montré son cycle de vie

Party de Stranger Things n’a jamais pensé qu’il pourrait en apprendre davantage sur le cycle de vie de Demogorgon. Comme le montre la saison 1 toussée par Barb et Will, Demorgorgon commence sa vie en tant que limace pas si moyenne, puis cela se transforme en un pollywog. Le pollywog continue de croître jusqu’à ce qu’il ait quatre membres et une couleur plus foncée, puis il devient Demodog. Et puis finalement après cela, il est devenu le monstre à part entière de The Upside Down, le Demogorgon.

Démogorgons et eau

Les Demogorgons ne sont jamais représentés en interaction avec l’eau, il est toujours démontré qu’ils sont endommagés par la chaleur et le feu. Bob utilise le système de gicleurs pour distraire les Demodogs à l’intérieur du Hawkins Laboratory. Dans l’épisode de la saison 2 «Chapter Eight: The Mind Flayer», il est seulement montré que les Demodogs changent de direction en raison du bruit de l’eau, pas de leur interaction avec elle.

L’absence du démogorgon entre les saisons 1 et 4

Ce mauvais caractère est-il contrôlé? Comment Eleven a-t-il survécu à la fin de la saison 1 qui a «détruit» le Demogorgon? Est-il seulement le méchant des saisons 2 et 3. Voyons ce qui va se passer.

Similitudes entre The Demogorgon et The Mind Flayer

Il y a une similitude entre The Demogorgon et Mind Flayer car ils sont tous deux de The Upsidedown. Les deux ont peur du feu, comme nous l’avons vu dans la saison 1, le seul moyen de nuire au Demogorgon est le feu, de la même manière.Dans la saison 2, nous avons vu que Will était sous la possession de The Mind Flayer et il a dit à ce moment-là qu’il comme le froid. Cela signifie clairement que même The Mind Flayer peut être blessé par le feu.

Le Demogorgon et les lumières vacillantes

Plusieurs fois, on voit que Demogorgon utilise des lumières, il est donc possible que les lumières et ce monstre aient une certaine connexion. Comme lorsque The Demogorgon enlève Will les fusibles des ampoules en raison de la montée en énergie du portail.

