Stranger Things : La date de sortie de la saison 4 confirmée pour 2022

Netflix a confirmé que la saison 4 de Stranger Things arrivera en 2022, peut-être même trois ans après le lancement de la troisième saison en juillet 2019. Comme cela a été le cas pour de nombreux projets télévisés et cinématographiques, la production a été affectée par la pandémie, ayant commencé en février 2020, pour être ensuite suspendue jusqu’à sa reprise en septembre dernier. L’acteur David Harbour, qui incarne Hopper, a confirmé il y a peu que le nouveau Stranger Things ne se déroulera pas à Hawkins, la petite ville rendue familière aux téléspectateurs au cours des trois premières saisons.

Compte tenu de l’immense popularité de la série et de la fin de la saison 3 de Stranger Things, on s’est demandé quand la saison 4 verrait le jour. À l’origine, la saison 4 de Stranger Things devait être diffusée cette année, mais en raison des retards de production, sa sortie a dû être repoussée. Même l’équipe créative de la série s’est amusée à troller les téléspectateurs, mais il y a une semaine, les producteurs ont promis que des mises à jour de Stranger Things seraient bientôt disponibles. Aujourd’hui, la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things a été révélée.

Netflix a confirmé, dans un nouveau trailer de Stranger Things, que la série reviendra avec la saison 4 en 2022. La date exacte de 2022 n’est pas connue. La bande-annonce de Stranger Things révèle qu’Eleven a été capturée et que Hopper est de retour, ainsi que la bande de Lucas, Steven, Dustin, Max, Robin et Nancy.

La prochaine étape consistera à réduire la fenêtre de sortie de la saison 4 de Stranger Things à un calendrier plus précis. Cela dépendra en grande partie de la façon dont le reste de la production se déroulera, car cette saison s’avère être une expérience ardue pour l’équipe créative. Un lieu de tournage de la saison 4 de Stranger Things a récemment pris feu, et la portée accrue de la saison en général signifie que ce lot d’épisodes prend beaucoup plus de temps à réaliser (sans parler du tournage en pleine pandémie). Le fait que Netflix soit réticent à fixer une date de sortie est révélateur, ce qui suggère que la situation reste fluide. Mais il est encourageant de constater qu’ils semblent donner aux showrunners une marge de manœuvre suffisante pour terminer la saison.

De nombreuses raisons expliquent le succès continu de Stranger Things, notamment le fait que la série a jusqu’à présent offert aux téléspectateurs des intrigues passionnantes, des images exceptionnelles et un riche développement des personnages. La saison 4 semble prête à sortir l’action du lieu établi de Hawkins, au moins une partie du temps, pour adopter une approche plus diversifiée géographiquement, avec des lieux de tournage en Géorgie, au Nouveau-Mexique et en Lituanie. Les nouveaux décors élargis pour faire avancer le récit sont une autre cause du long retard, en plus des restrictions de travail et de voyage imposées par Covid-19. Les changements majeurs qui éloignent les téléspectateurs de lieux qui leur sont devenus familiers ne sont pas sans risque, mais ils pourraient être exactement ce dont Stranger Things a besoin pour rester concentré sur une histoire forte.