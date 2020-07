Stranger Things : dans les coulisses de la 3e saison

Un reportage sur les coulisses de la saison 3 de Stranger Things de Netflix révèle comment les acteurs et les créateurs ont abordé la maturité des personnages.

Avec ses personnages principaux qui grandissent rapidement et se préparent à l’âge adulte et à la vie après l’école, la saison 3 de Stranger Things a vu l’ensemble commencer à se séparer alors qu’ils affrontaient individuellement les épreuves et les tribulations de la vie, de l’amour et des monstres extra-dimensionnels.

Des personnages qui évoluent vites

Un nouveau reportage sur les coulisses de la saison 3 mettait en scène les frères Duffer, créateurs de la série, qui réfléchissaient aux difficultés de croissance des personnages de la populaire série originale de Netflix. En tenant compte de deux saisons de chimie naturelle entre les acteurs, l’équipe de création a décidé d’en tirer profit et de l’explorer avec différentes dynamiques tissées dans l’histoire de la saison 3.

Les frères Duffer avaient précédemment observé que la distribution principale des jeunes acteurs avait commencé à grandir plus vite que prévu, les scénaristes ayant décidé d’en profiter pour écrire la saison 3.

Une quatrième saison de prévue

Le tournage principal de la saison 4 avait commencé plus tôt cette année avant d’être temporairement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Bien qu’aucune date de reprise du tournage n’ait été annoncée, la saison devrait comporter huit épisodes.

Créé par les frères Duffer, Stranger Things met en scène Winona Ryder, Millie Bobbie Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey et Maya Thurman-Hawke. Les trois premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix, et la saison 4 n’a pas encore reçu de date de sortie.