Stranger Things : l’âge réel des acteurs de la série Netflix risque bien de vous surprendre

Plus le temps passe, plus les enfants du casting de Stranger Things grandissent/vieillissent inévitablement. Si vous êtes curieux de connaître l’âge réel des acteurs, ne cherchez pas plus loin, Betanews vous dit tout.

Lorsque Stranger Things a débuté en 2016, il a changé Netflix pour toujours. La série originale créée par Ross et Matt Duffer a connu un succès instantané, et maintenant les fans veulent absolument tout savoir sur la quatrième saison à venir.

Quel âge ont les acteurs de Stranger Things dans la vie réelle ?

Comme nous le savons tous maintenant, les problèmes de sécurité liés au COVID-19 ont retardé les productions cinématographiques et télévisuelles dans le monde entier et, malheureusement, la saison 4 de Stranger Things n’a pas fait exception. Bien que la série soit proche de sa sortie, nous n’avons toujours pas de date de sortie officielle exacte.

Millie Bobby Brown joue Onze, sans doute le meilleur personnage original de Netflix. L’actrice qui l’incarne est également assez étonnante. Non seulement elle déchire dans Stranger Things, mais elle est en train de devenir une véritable star du cinéma. Elle est née le 19 février 2004 et a 17 ans.

Comme sa co-star Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard est un jeune homme très occupé. Lorsqu’il ne joue pas le rôle de Mike Wheeler dans Stranger Things et dans des films comme The Turning, Ça, Le Chardonneret ou encore SOS Fantômes : L’Héritage, il s’éclate en tant que musicien. Finn Wolfhard faisait auparavant partie du groupe Calpurnia, et est maintenant membre du groupe The Aubreys. Né le 23 décembre 2002, Finn Wolfhard est âgé de 18 ans.

Incarnant l’adorable personnage de Dustin Henderson, l’acteur Gaten Matarazzo a acquis une énorme base de fans depuis ses débuts dans Stranger Things, dans la saison 1. Il est né avec une dysostose cléro-crânienne et s’est montré très ouvert sur son expérience avec cette affection dentaire. Né le 8 septembre 2002, Gaten Matarazzo est âgé de 18 ans.

Comme son co-star Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin a commencé sa carrière d’acteur à Broadway. Il joue le rôle de Lucas Sinclair dans Stranger Things et est depuis apparu dans des séries telles que Blue Bloods. Né le 13 octobre 2001, Caleb McLaughlin est âgé de 19 ans.

Noah Schnapp joue le rôle de Will Byers dans Stranger Things, le personnage qui disparaît de manière mémorable et est ramené en arrière au début de la série. En raison de leur étroite amitié, les fans ont soutenu Noah Schnapp et sa co-star Millie Bobby Brown jusqu’à présent. Malgré cela, ils sont apparemment restés platoniques. Né le 3 octobre 2004, Noah Schnapp a 16 ans.

Plutôt une nouvelle venue dans Stranger Things, Sadie Sink joue le rôle de Max Mayfield. Comme certaines de ses co-stars, l’actrice a également une expérience de Broadway. Depuis qu’elle a rejoint la série Netflix dans la saison 2, elle est apparue dernièrement dans Fear Street, partie 2 : 1978 et Fear Street, partie 3 : 1666 de Netflix dans le rôle de Christine Berman (Ziggy). Née le 16 avril 2002, Sadie Sink a 18 ans.

Après les enfants principaux de Stranger Things, Natalia Dyer joue la sœur aînée de Mike, Nancy Wheeler. L’actrice sort avec Charlie Heaton, son partenaire à l’écran de Stranger Things, qui joue le rôle de Jonathan Byers, le frère aîné de Will. Née le 13 janvier 1995, Natalia Dyer est âgée de 26 ans.

En parlant de Charlie Heaton, la star britannique incarne Jonathan Byers depuis la saison 1 de Stranger Things. L’acteur a récemment rejoint les Nouveaux Mutants de Marvel aux côtés de la vedette du Jeu de la Dame, Anya Taylor Joy. Charlie Heaton est né le 6 février 1994 et est âgé de 27 ans.

L’un des personnages les plus âgés de Stranger Things est Steve Harrington, joué par Joe Keery. L’acteur et musicien a décroché plusieurs rôles après avoir été retenu dans la série Netflix. Avant ça, il avait déjà joué en 2000 dans Gladiator de Ridley Scott le rôle de Maximus jeune. Né le 24 avril 1992, Joe Keery est actuellement âgé de 28 ans.

Et pour finir, au cas où vous ne le sauriez pas, Maya Hawke a des parents super célèbres. L’actrice, qui joue Robin Buckley dans Stranger Things, est la fille de deux nominés aux Oscars : Uma Thurman et Ethan Hawke. Maya Hawke est apparu dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il est né le 8 juillet 1998 et a 22 ans.