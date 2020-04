Stranger Things 4 Video Store Fridays Final Edition: La fin d’une époque

Depuis plus de six mois maintenant, nous sommes restés dévoués à l’équipe de rédaction chez Netflix Stranger Things 4 et leur tradition hebdomadaire de « Video Store Fridays » (VSF). Voici comment cela a fonctionné: chaque semaine, les scénaristes publiaient cinq films qui leur tenaient à l’esprit cette semaine (alors que nous incluions les bandes-annonces dans nos articles pour vous faciliter les devoirs). Maintenant, nous sommes arrivés à la fin d’une ère: les derniers « vendredis du magasin de vidéos », et avec lui vient un aperçu du tableau blanc officiel de VSF. Dans l’image et le tweet ci-dessous, vous trouverez une liste des films qui aideront à constituer l’ADN global de la saison à venir. Quelque chose à garder à l’esprit: les films ont été barrés s’ils ont été postés dans plus d’un VSF, ce n’est pas une réflexion d’une manière ou d’une autre sur le film lui-même.

Ça y est – notre dernier magasin vidéo vendredi! Chaque fois que nous avons discuté d’un film, nous l’avons écrit sur un tableau blanc. Le voici donc – le tableau blanc Video Store dans toute sa splendeur. Cela signifie que – oui – sur cette planche, vous découvrirez l’ADN qui compose la saison 4! Profitez-en et restez en sécurité! pic.twitter.com/T7hG1AR3s4 – écrivains étrangers (@strangerwriters) 24 avril 2020

Au début du mois dernier et avant le début des pauses de production à l’échelle de l’industrie, le casting de Choses étranges nous a emmenés dans la table « secrète » de la quatrième saison de l’émission. Nous ne pouvions pas nous empêcher de sourire à ce qui ressemblait plus à une réunion de famille ou à un retour au camp d’été (s’il y avait des Demogorgons dans les bois, c’est-à-dire). Précédemment, Noah Schnapp aka Will Byers a révélé qu’il avait mis la main sur les quatre premiers scripts lorsqu’on lui a demandé de commencer la production de la quatrième saison (ce qui explique ses bonnes vibrations avant de lire le tableau): « J’attends tellement ça avec impatience. C’est ma chose préférée dans le monde, et j’adore travailler avec ces gens. C’est comme une famille. J’ai lu les quatre premiers scripts, et ils sont incroyables. J’ai hâte de voir où ils vont avec le reste de la saison. «

Célébrer « Choses étranges Day 2019 « , les scénaristes ont révélé le titre du premier épisode de la quatrième saison (écrit par les créateurs de la série) qui semble être un clin d’œil amical aux années 80 X Men des bandes dessinées. La confirmation du retour de la série est intervenue plus de trois mois après le début de la troisième saison de l’émission, les Duffer Bros ayant signé un accord global de plusieurs années avec le streamer. Les créateurs de l’émission sont ravis des « nombreuses autres histoires » qu’ils ont à raconter: « Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre relation avec Netflix. Au début de 2015, Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright, et Matt Thunell a pris une énorme chance sur nous et notre spectacle – et a changé à jamais nos vies. De cette première réunion de pitch à la sortie de Stranger Things 3, toute l’équipe Netflix n’a rien de moins que sensationnelle, nous fournissant le type de soutien, de conseils et de liberté créative dont nous avons toujours rêvé. Nous avons hâte de raconter beaucoup plus d’histoires ensemble – en commençant, bien sûr, par un voyage de retour à l’Upside Down! «

