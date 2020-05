Stranger Things 4: Stars révèle de nombreuses informations privilégiées de l’émission.

– Publicité –



Stranger Things est un projet très attendu et en tête de liste des émissions que Netflix attend pour le streaming. Les fans attendent avec impatience de savoir ce qu’ils auront à voir dans la prochaine saison. Voici certaines des choses qui sont révélées par les grandes stars sur le prochain épisode.

La série Stranger Things est également fortement affectée par la pandémie de coronavirus comme les autres émissions car elles ont dû arrêter la production. La série de science-fiction de The Duffer Brothers a été diffusée pour la dernière fois l’été dernier, et après cette pandémie, les fans sont prêts à attendre plus longtemps que d’habitude avant que le mystère de la série ne se poursuive.

La tige de la ville de Hawkins n’a jamais été aussi élevée, car les pouvoirs d’Eleven ont diminué et Jim Hopper se retrouve emprisonné dans un camp de travail russe.

La star de Stranger Things, Joe Keery, a récemment taquiné le prochain épisode dans une interview avec TotalFilm Magazine, et au cours de cette conversation, il a déclaré que la saison à venir serait encore plus sombre que les autres saisons précédentes. La star de Stranger Things a déclaré: «Oh mec, c’est assez incroyable – les frères Duffer l’ont vraiment fait à nouveau.

« Je pense que cette année – et je sais que je le dis chaque année – mais cela va certainement être beaucoup plus effrayant que les années précédentes, car l’année dernière a été assez sombre. »

Cette science-fiction est assez célèbre pour son riffing qui montre le travail de l’horreur attend John Carpenter et Stephen King et les trois saisons ont ajouté une bonne dose de HP Lovecraft avec l’introduction du sinistre Mind Flayer. La saison trois a été considérée comme horrible et a été très appréciée pour sa bataille finale désastreuse sous le Starcourt Mall, qui a été détruite après la défaite de The Mind Flayer.

Le centre commercial disparu, Joe a confirmé qu’il abandonnerait son emploi à temps partiel au glacier Scoops Ahoy, qui a rendu ce dernier opus un peu léger. Joe a confirmé que son uniforme de marin emblématique, qu’il portait aux côtés de la nouvelle venue Robin (Maya Hawke) sera malheureusement retiré à la saison quatre.

Il a continué: « Je sais que ce costume a rempli sa fonction et je suis heureux de le retirer. Dois-je l’avoir à la maison pour Halloween? Non, malheureusement. Ils ne me laisseront pas celui-là. Un jour! » La saison 4 aura une atmosphère très sombre.

La production de Stranger Things 4 se déroulait de janvier à août 2020, ce qui a été interrompu en raison du coronavirus pandémique en cours. La série sera sur Netflix après la fin du verrouillage.

