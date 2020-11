Stormzy et Ed Sheeran ont aidé l’industrie de la musique britannique à générer 5,8 milliards de livres sterling pour l’économie jusqu’à la «  catastrophe  » de Covid

Dua Lipa et Ed Sheeran ont aidé l’industrie de la musique britannique à générer 5,8 milliards de livres sterling pour l’économie britannique en 2019 – mais la pandémie a provoqué un effondrement catastrophique de 80% des revenus des créateurs de musique.Le rapport UK Music a révélé que Stormzy et Lewis Capaldi a augmenté la contribution de l’industrie à l’économie nationale de 11% l’année dernière.La musique en direct représentait une part importante des 5,8 milliards de livres sterling générés et l’absence de spectacles depuis mars a eu un effet dévastateur sur les musiciens qui comptent. Les musiciens indépendants dévastés Les auteurs-compositeurs-interprètes et les musiciens classiques indépendants sont parmi les plus durement touchés, ceux qui dépendent des spectacles et du travail en studio perdant 80 pour cent de leurs revenus Dans l’ensemble, le rapport Music By Numbers 2020 a révélé que la musique le revenu des créateurs a chuté de 65% cette année. ???? 38% des musiciens tombent à travers des lacunes dans le soutien du gouvernement ???? 34% envisagent d’abandonner leur carrière musicale ???? 37% ne sont pas sûrs de leur avenir Personne ne devrait être laissé pour compte par des lacunes de soutien. Écrivez à votre député maintenant> https://t.co/YJECeWzM1a pic.twitter.com/cU0gbZdymN— Syndicat des musiciens (@WeAreTheMU) 14 novembre 2020Un «effet domino» de verrouillage a frappé les promoteurs de festivals et les lieux de base, les auteurs-compositeurs et les éditeurs perdent leurs revenus de la musique jouée dans les lieux publics, les studios d’enregistrement contraints de fermer, jusqu’aux stands de vente à emporter qui tirent leurs revenus annuels de la saison des concerts d’été. sont des travailleurs indépendants. L’industrie dépend fortement des pigistes et des travailleurs indépendants, dont beaucoup sont tombés entre les mailles du filet en 2020, ne se qualifiant pas pour le soutien mis à disposition. »Le directeur général de la musique britannique, Jamie Njoku-Goodwin, a déclaré:« 2019 a été un année fantastique pour l’industrie de la musique britannique, et nous étions fermement sur la bonne voie pour être l’une des grandes réussites britanniques de la décennie à venir. »« Le rapport montre à quel point notre industrie a réussi avant que le coup catastrophique de Covid-19 ne l’abatte. , et combien il est important que nous le remettions sur pied. »La croissance du secteur de la musique a stagné Jusqu’à la fermeture forcée, l’emploi dans le secteur a atteint un niveau record de 197 168 en 2019, soit une augmentation de 3%. et les touristes internationaux de la musique ont augmenté de 13% par rapport à 2018, à 12,6 millions. Ils ont dépensé 4,7 milliards de livres sterling, en hausse de 6% d’une année sur l’autre, tandis que 45633 emplois ont été soutenus par le tourisme musical, en légère hausse par rapport aux 45530 de 2018. en hausse de 9% par rapport aux 2,7 milliards de livres sterling en 2018.Caroline Dinenage, ministre du numérique et de la culture, a déclaré: «Nous savons à quel point 2020 a été une année extrêmement difficile pour l’industrie de la musique à la suite de Covid-19, qui a présenté des défis importants pour « C’est pourquoi le gouvernement est intervenu avec un fonds de relance de la culture sans précédent de 1,57 milliard de livres sterling pour aider le secteur à surmonter l’impact du coronavirus et à protéger les salles de concert, les festivals et nos actifs culturels vitaux. »

