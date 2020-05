Storm ne s’est pas adapté à un arbitre, admet Smith

Le skipper Cameron Smith admet que Melbourne n’a pas réussi non plus à s’adapter au rythme du match dans le cadre du nouveau système à un arbitre de la LNR lors de sa défaite de 22-6 dans la LNR à Canberra.

L’entraîneur Craig Bellamy n’a pas retenu son examen de la performance erronée de samedi soir contre les Raiders, qui ont maintenant remporté leurs trois derniers matchs à Melbourne.

Les Raiders venaient de renverser le Storm lors de leurs deux dernières rencontres à Melbourne, mais le Storm a été complètement dominé lors de leur premier match depuis l’arrêt du coronavirus.

Alors que Canberra n’a pas manqué de rythme, en particulier en première mi-temps alors qu’ils menaient à une avance de 18-6, le Storm semblait se connaître à peine.

Melbourne avait plus de points, plus de mètres et plus de bustes de tacle que les visiteurs, mais n’a réussi qu’à compléter 27 des 40 sets, les erreurs mettant fin à la plupart des raids offensifs.

« C’est toujours difficile d’entendre votre entraîneur, quand il dit qu’il est gêné par votre performance », a déclaré Smith.

« Mon sentiment a été plus déçu de notre performance parce que je sais que nous sommes une bien meilleure équipe de football que ça.

« Je pense juste que les Raiders ont joué un meilleur style de football – ils se sont beaucoup mieux adaptés à un seul arbitre – c’est ce que je crois a augmenté la vitesse du jeu. »

Bellamy a déclaré que son équipe avait besoin d’un « ajustement de mentalité » et qu’il chercherait des personnes tout au long de la semaine pour remédier à leurs manquements.

Il était très préoccupé par leur attaque maladroite et le manque de communication et d’engagement dans la défense.

« Je pensais que nous avions fait beaucoup de choses qui convenaient à l’individu et qui ne convenaient pas à l’équipe », a déclaré Bellamy.

« Ce sont les individus qui ajustent leur mentalité à ce qui convient à l’équipe et non à ce qui leur convient.

« J’espère que c’est une erreur sur le radar, mais c’est une assez grosse erreur pour être tout à fait honnête. »

Vendredi soir, le Storm, hôte des Souths, qui étaient également perdants de la troisième ronde, et Smith ont prédit qu’il y aurait beaucoup de révision du match avant cette date.

« Il y aura beaucoup de vision que nous devrons revoir, mais peut-être que le court délai sera une très bonne chose pour nous », a déclaré Smith.

« Tout le monde va s’en aller et regarder de près son propre jeu et voir ce qu’il peut améliorer la semaine prochaine. »