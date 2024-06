Stop aux amendes salées ! Découvrez les failles des radars qui vont booster votre portefeuille et sauver votre permis en 2024

Il est conseillé aux conducteurs de bien connaître ces marges et de les considérer lorsqu’ils évaluent leur vitesse sur la route . Bien que ces marges offrent un certain répit, il reste essentiel de conduire de manière responsable et sécuritaire.

Les radars mobiles , utilisés en mouvement ou stationnaires par les forces de l’ordre, possèdent une marge d’erreur plus conséquente à cause de leur précision moindre. Pour ces appareils, la tolérance est de 10 km/h pour des vitesses allant jusqu’à 100 km/h, et de 10% au-delà. Cela signifie qu’un véhicule roulant à une vitesse affichée de 130 km/h ne sera sanctionné que s’il dépasse réellement 143 km/h.

