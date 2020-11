Stevie Wonder appelle à la paix, quel que soit le résultat des élections

2020-11-04 09:30:09

Le légendaire musicien de soul Stevie Wonder a appelé ses compatriotes américains à s’unir, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden.

Stevie Wonder a appelé ses compatriotes américains à rester unis, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle.

Le tueur à gages de la « superstition » s’est prononcé au milieu des spéculations selon lesquelles le pays pourrait faire face à des troubles civils lorsque les résultats de l’élection présidentielle de mardi (03.11.20) confirmeront si le président Donald Trump restera à la Maison Blanche ou si le chef démocrate Joe Biden prendra ses fonctions.

Stevie a encouragé la nation à « prôner » la paix plutôt que la violence et a juré que « nous devons guérir ».

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, intitulée « L’univers nous regarde – Que se passe-t-il ensuite … », il a déclaré: « Nous avons toujours le choix d’aimer ou de haïr, de montrer de la compassion ou du mépris, de prôner la paix ou la violence.

«Peu importe qui gagne, nous pouvons toujours choisir à quoi ressemblera ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à être des États-Unis divisés. Nous devons guérir – et comment guérissons-nous? Nous traitons la douleur, la blessure, la blessure, la maladie.

Le hitmaker «Signé, scellé, livré (je suis à toi)» a également appelé à une «discussion significative» sur «le droit et les réparations pour l’esclavage».

Il a poursuivi: «Vous savez, ce pays n’a jamais eu de discussion honnête et significative sur le droit et les réparations pour l’esclavage.

«Alors l’Amérique, nous devons résoudre ce problème. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Cette douleur ne disparaîtra pas tant que nous ne ferons pas face à notre vérité. Douleur pour le passé et pour le présent. Nous avons été méchants les uns envers les autres et nous devons nous arrêter parce que nous sommes tous des humains essayant de vivre notre meilleure vie.

Stevie a terminé son discours en rappelant aux téléspectateurs: « L’univers nous regarde toujours. »

La vidéo puissante est survenue quelques jours après que la légende de la musique de 70 ans ait montré son soutien à Biden et à son vice-président Kamala Harris en se produisant lors d’un rassemblement au volant à Detroit.

Après avoir chanté son tube «Higher Ground», Wonder a interprété ses nouveaux morceaux «Can’t Put It In The Hands of Fate» et «Where Is Our Love Song» – son premier nouveau morceau en 15 ans.

L’ancienne chanson, qui met en vedette Busta Rhymes, Rapsody, Cordae et Chika, parle de « penser à où nous [are] dans le monde et comment c’est le moment crucial « .

Il a expliqué récemment: «Le changement est immédiat.

« Nous ne pouvons pas le remettre entre les mains du destin. Personne n’a le temps d’attendre.

«Nous ne pouvons pas le remettre entre les mains du destin, trouver un remède à ce terrible virus.

« Nous devons nous mettre à genoux et prier ou quoi que vous fassiez. »

Mots clés: Joe Biden, Donald Trump, Stevie Wonder