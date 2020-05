Steven Soderbergh Observations pandémiques après contagion – / Film

Direction Contagion peut avoir préparé Steven Soderbergh pour une pandémie, mais pas pour le comportement humain profondément stupide que les gens ont eu en réponse à une pandémie. Le thriller acclamé du cinéaste de 2011 était en avance sur la courbe – montrant l’effondrement de la société et les difficultés à freiner la propagation d’un virus mortel bien avant que le coronavirus (COVID-19) n’existe.

Contagion était une interprétation célèbre et réaliste du film sur la pandémie, avec Soderbergh employant une équipe de chercheurs et de consultants pour décrire comment un virus se propagerait réellement dans la société mondiale d’aujourd’hui. Et bien qu’il ait bien compris, même Soderbergh ne pouvait pas prédire le comportement humain «profondément irrationnel» qui a eu lieu depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Dans une interview avec le Los Angeles Times cette semaine, Soderbergh a déclaré que faire Contagion, qu’il a réalisé à partir d’un scénario de Scott Z. Burns, L’a préparé à une pandémie mondiale, ajoutant qu’il n’était pas surpris que la crise des coronavirus se soit déroulée comme elle l’a fait.

« C’était fascinant de voir les aspects de ce récit auxquels nous n’avons pas pensé », a déclaré Soderbergh. «Le comportement sociologique, la façon dont les gens se sont comportés en tant qu’individus, en tant qu’États, en tant que pays – c’était vraiment fascinant. Et quelque chose qui, à dessein, Scott et moi essayions de garder le récit très concentré et nous avions des règles concernant les points de vue et ce que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvions pas voir. «

Cependant, ce qui l’a surpris, c’est la profondeur de la stupidité humaine qui a été affichée alors que les cas de coronavirus augmentaient à un rythme alarmant, en particulier aux États-Unis, et que les blocages à l’échelle de l’État continuaient de s’appliquer. Alors que Soderbergh prédirait la montée des théoriciens du complot, comme celui joué par Jude Law dans Contagion qui a fauché un faux remède, il a été surpris par le démenti généralisé qui a pris forme dans les manifestations armées anti-masques et dans la politique de la Maison Blanche elle-même. Soderbergh a déclaré:

« Mais wow, il y a beaucoup de comportements humains vraiment fascinants auxquels nous n’avons même pas pensé quand nous faisions cela. C’est juste un rappel de la profondeur de notre irrationnel. Lorsque nous sommes placés dans une sorte d’espace menaçant la peur, nous devenons profondément illogiques. C’est fou de voir ça. «

Soderbergh a été placé à la tête d’un comité de la DGA pour explorer les moyens les plus sûrs de reprendre les productions cinématographiques et télévisuelles pendant la période de récupération post-coronavirus d’Hollywood, probablement en raison de sa direction Contagion, qui a connu une montée en popularité depuis le coup de coronavirus. Le sien Contagion le scénariste Scott Z. Burns a également été occupé à se tourner vers de nouveaux projets au milieu de la pandémie et à critiquer l’administration Trump pour sa réponse à la pandémie de coronavirus.

