Steven Soderbergh et Meryl Streep se réunissent sur HBO Max (vidéo)

Un an après avoir fait équipe pour le biopic des Panama Papers «The Laundromat», Meryl Streep et Steven Soderbergh se réunissent pour le drame à autocuiseur «Let Them All Talk», qui a reçu une nouvelle bande-annonce avant sa sortie sur HBO Max en décembre. dix.

Streep joue Alice Hughes, un auteur renommé avec beaucoup de ponts brûlés. Dans l’espoir de se faire pardonner, elle part en croisière avec son neveu (Lucas Hedges) et deux vieux amis (Dianne Wiest et Candice Bergen). Mais lorsque son neveu s’engage avec un agent littéraire (Gemma Chan), les tensions montent rapidement alors que Hughes est obligée de confronter son passé et les erreurs qu’elle a commises dans ses relations.

Alors que les services de streaming ont investi davantage dans les longs métrages, Soderbergh a sauté dans la mêlée avec une paire de films Netflix 2019, «High Flying Bird» et «The Laundromat».

« Let Them All Talk » est l’un des deux films que le réalisateur développe pour HBO Max avec « No Sudden Move », avec Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm et Ray Liotta. Streep devrait également jouer dans une adaptation cinématographique Netflix de la comédie musicale de Broadway «The Prom» aux côtés de Nicole Kidman et James Corden, qui sortira le mois prochain.

Regardez la bande-annonce de «Let Them All Talk» dans le clip ci-dessus.