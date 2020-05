Steven Soderbergh a écrit une suite de sexe, de mensonge et de bande vidéo

Steven Soderbergh a révélé qu’il a écrit le script à un Sexe, mensonges et bande vidéo suite. Le thriller original, sorti en 1989 avec succès et succès au box-office, est le film qui l’a vraiment mis sur la carte. Il a remporté la Palme d’Or à Cannes cette année-là, la plus haute distinction du festival. Le film a joué James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher, Laura San Giacomo, Steven Brill, et Ron Vawter. Soderbergh a écrit le scénario original en seulement huit jours et, ce faisant, a contribué à inaugurer une révolution dans le cinéma indépendant. Sexe, mensonges et bande vidéo a été ajouté au Registre national du film à la Bibliothèque du Congrès en 2006. Dans une interview avec Flaviar’s NightCap Live sur YouTube, Soderbergh a laissé tomber la nouvelle de la suite qu’il avait écrite.

Steven Soderbergh a écrit jusqu’à présent trois scénarios

« Quand le verrouillage s’est produit ici à New York », dit Soderbergh, « afin de rester organisé et sain d’esprit, j’ai décidé que j’écrirais … Donc, dans les 6 ou 7 premières semaines du verrouillage, j’ai terminé 3 scénarios. l’un d’eux était une réécriture, l’un d’eux était un original, et l’autre était une adaptation d’un roman que je voulais faire. L’original était une suite de Sexe, mensonges et bande vidéo. C’était une idée qui tournait depuis un certain temps, et j’avais l’impression d’avoir trouvé le moyen de rentrer, alors je l’ai écrite et je veux la réaliser. «

Cela aurait beaucoup à vivre, mais cela pourrait être incroyable. Fou de penser qu’il a trois scénarios dans le sac en ce moment. En deux mois, c’est impressionnant. Soderbergh est l’un des cinéastes les plus talentueux que nous ayons, et tout projet qu’il déciderait de prendre serait anticipé. Mais une suite à son film le plus emblématique, peut-être avec ce qui est sûr d’être un jeune casting passionnant? Inscrivez-nous. Sexe, mensonges et bande vidéo a une sophistication qui manque à beaucoup de films ces jours-ci, et ce sera rafraîchissant de voir ce retour.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!