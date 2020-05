Steven Moffat et Sophia Myles rejoignent le prochain Doctor Who Lockdown Rewatch

le Docteur Who Les ré-horloges de verrouillage continuent de devenir épaisses et rapides. Si vite que nous avons failli manquer l’annonce de la prochaine. Organisateur Rewatch Emily Cook a annoncé via Twitter que la prochaine rewatch sera un autre épisode classique de 10th Doctor, « The Girl in the Fireplace ». C’est celui où Le Docteur rencontre Madame de Pompadour dans la France pré-révolutionnaire. La rediffusion a lieu le mercredi 6 mai à 19 h, heure normale britannique (qui est 14 h, heure de la côte est des États-Unis), marquant le 14e anniversaire de la date de diffusion originale de l’émission. Écrivain et ancien showrunner Steven Moffat et Sophia Myles, qui a joué Reinette, livetweet l’événement rewatch. Ils ont également annoncé que Moffat avait écrit un nouveau court métrage bonus, « Pompadour, avec Reinette et Myles reprendra le rôle pour la première fois en 14 ans.

Nous remontons le temps dans la France du XVIIIe siècle pour un tweet de The Girl in the Fireplace! Avec des tweets en direct de @StevenWMoffat & @SophiaMyles Pour son 14e anniversaire: mercredi 6 mai, 19h (BST) Hashtag: #Clockdown Regarder @makemeaoffer_bande-annonce: https://t.co/OtFiu9hRdL pic.twitter.com/pQQdXG9nVY – Emily Cook (@Emily_Rosina) 30 avril 2020

Bien que Marie-Antoinette soit l’aristocrate la plus célèbre de l’histoire de France, Madame de Pompadour était le membre le plus cool de la cour de France. Elle est devenue la maîtresse du roi Louis XV et était réputée pour son intelligence pointue, son sens politique et son patronage des arts. Elle a obtenu son surnom de « Reinette » dès son enfance parce que sa mère l’appelait « la petite reine ». C’est le nom par lequel le docteur la connaît. Elle mérite vraiment son propre film ou série télévisée.

Steven Moffat aime vous briser le cœur

« The Girl in the Fireplace » est l’un des épisodes les plus romantiques que Moffat ait jamais écrit, une histoire poignante d’amour gagnée et perdue au fil du temps. La chimie entre David tennant et Sophia Myles était réelle et les deux dataient pendant un certain temps après la production de l’épisode. La fin du coup de poing ne fonctionne qu’en raison de leur chimie. Il a également cimenté le 10e Docteur en tant que figure romantique. Moffat était assez ouvert à l’idée d’être influencé par Audrey Niffeneggerle roman de La femme du voyageur du temps. Ce ne serait pas la dernière fois qu’il s’inspirerait de ce roman pour jouer une histoire d’amour au cours de sa course Docteur Who. Moffat développe actuellement une nouvelle adaptation de la série télévisée du roman pour HBO. C’est juste ainsi que l’univers fonctionne parfois.

