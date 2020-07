Steven Gerrard pense que Joe Aribo pourrait être «  majeur  » pour les Rangers cette saison – .

in

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré au Glasgow Evening Times qu’il pensait que Joe Aribo pourrait être un joueur « majeur » cette saison.

Le Gers était à nouveau en action de pré-saison samedi après-midi, accueillant Coventry City à Ibrox après avoir battu Motherwell en milieu de semaine.

Aribo a mis les Rangers en tête contre Coventry, produisant une belle course au volant avant de terminer bas dans le coin du filet sur un doublé avec Alfredo Morelos.

Connor Goldson a ajouté un deuxième coup franc de James Tavernier pour sceller une victoire 2-0.

Les Rangers semblent être bien placés avant la nouvelle saison, et aucun joueur n’incarne cette idée comme Aribo.

Le milieu de terrain – qui a rejoint Charlton Athletic l’été dernier – a été exceptionnel en pré-saison, gagnant des éloges de la part des fans.

Gerrard a maintenant rejoint, suggérant qu’Aribo est revenu pour la pré-saison dans un « endroit fantastique », croyant qu’il est plus en forme et plus concentré que jamais.

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

Gerrard l’a appelé à intégrer ses performances de pré-saison dans la nouvelle saison, estimant qu’il peut être une « aide majeure » pour le Gers, quel que soit le poste qu’il occupe.

«Partout où nous jouons, Joe essaie toujours de faire bouger les choses», a déclaré Gerrard. «Il est revenu dans un endroit fantastique. Il est revenu en forme, il est revenu concentré et tout ce que je demande, c’est qu’il prenne ses performances de pré-saison dans la saison parce que s’il le fait, il va nous être d’une grande aide.

«Il nous donne plus de création au milieu de terrain en descendant une ligne. Mais il est plus que capable de jouer partout où vous le placez car il est si talentueux », a-t-il ajouté.

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

