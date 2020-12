Steven Gerrard laisse entendre que Glenn Middleton pourrait devenir un arrière gauche aux Rangers – .

in

Il est juste de dire que Glenn Middleton ne s’est pas tout à fait développé comme les Rangers l’auraient espéré.

Graeme Murty s’est précipité pour signer l’ailier en janvier 2018 après avoir travaillé avec lui à Norwich City, voyant un réel potentiel à Middleton.

Le grand homme s’est montré très prometteur au début et a même eu un grand impact sous Steven Gerrard avec cinq buts et cinq passes décisives en 28 apparitions pour la première équipe des Rangers.

Cependant, tout s’est mal passé pour Middleton la saison dernière, car les transferts de prêt à Hibernian et Bradford City n’ont pas réussi à l’aider à retrouver sa forme et sa confiance.

Le joueur de 20 ans a travaillé à l’entraînement chez les Rangers cette saison et a finalement eu une brève chance dimanche, alors qu’il faisait une apparition de 35 minutes contre Falkirk en Coupe de la Ligue écossaise.

Ce qui était intéressant, c’est que Middleton est venu pour Borna Barisic et a joué dans un rôle d’arrière gauche que personne ne l’avait vraiment vu jouer auparavant.

Maintenant, Gerrard a admis dans le Daily Record que Middleton a été impressionnant à l’entraînement et pense maintenant qu’il peut devenir un arrière gauche ou un arrière gauche en avançant.

Gerrard a salué sa «solide» performance, et tandis que Calvin Bassey est le principal concurrent de Barisic à l’arrière gauche, Middleton pourrait maintenant émerger dans une nouvelle position.

«Glenn a été prêté et a été blessé, mais il est de retour dans le groupe depuis quatre ou cinq semaines maintenant», a déclaré Gerrard. «Il a travaillé dur et a joué pour une opportunité. Nous pensons qu’il peut faire de l’arrière gauche, de l’aile gauche ou de l’aile gauche et c’était une forte camée de sa part », a-t-il ajouté.

