Steven Gerrard et West Ham étaient les «  favoris  », maintenant Newcastle bouge après le procès de Freebie à Tottenham – .

Un agent libre qui était lié à des déménagements à Tottenham Hotspur, West Ham United et les Rangers de Steven Gerrard plus tôt cette année semble être jugé à Newcastle United.

Les nouvelles du soir de Manchester a affirmé que West Ham et les Rangers figuraient parmi les pionniers de la signature de Dion McGhee, tandis que Vavel a rapporté que l’ancien milieu de terrain de Manchester United s’était entraîné avec Tottenham alors qu’il cherchait à obtenir un contrat.

McGhee a ensuite été vanté pour un déménagement à l’étranger mais, après une période de silence, il a été répertorié par Soccerway comme faisant partie d’une équipe des moins de 23 ans de Newcastle qui a perdu 3-2 à Reading vendredi après-midi.

Le joueur de 20 ans a signé pour Manchester United à l’âge de six ans et gravissait les échelons tandis que les managers respectifs de Tottenham et de West Ham, Jose Mourinho et David Moyes, étaient en charge à Old Trafford.

Mais on ne sait pas si Tottenham ou West Ham – sans parler des Rangers – ont conservé un intérêt dans McGhee.

Et le patron de Newcastle, Steve Bruce, qui a également des liens étroits avec les Red Devils après les avoir servis pendant neuf ans en tant que joueur, pourrait désormais profiter de la situation.

La «cible» de Tottenham, West Ham et des Rangers ferait-elle un bon ajout à Newcastle?

