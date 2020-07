Steven Gerrard aurait dit à un joueur des Rangers de «  mentalité de gros match  » qu’il pouvait quitter – .

Mark Runnacles / Getty Images

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré à Jordan Jones qu’il n’était pas dans ses plans pour la première équipe, selon The Daily Record.

Il a été rapporté que l’ailier international d’Irlande du Nord a été informé par les Rangers qu’il pouvait partir dans le mercato d’été.

Le rapport a ajouté que le Gers avait également rendu l’ailier de 25 ans disponible pour un prêt en janvier.

Jones a parlé à Gerrard de son avenir et on lui a dit qu’il était libre de partir, selon The Daily Record, qui a affirmé que Middlesbrough, Blackburn Rovers et Stoke City étaient tous intéressés par lui.

Sort des Rangers décevant

Jones a rejoint les Rangers à l’été 2019 avec un transfert gratuit après avoir quitté Kilmarnock.

On attendait beaucoup de l’ailier à son arrivée à Ibrox, le patron des Rangers, Steven Gerrard, disant au Scottish Sun en août 2019 qu’il avait «une mentalité de gros gibier».

Cependant, les choses n’ont pas fonctionné pour l’international d’Irlande du Nord, une grave blessure au genou le touchant.

Selon Transfermarkt.co.uk, Jones a fait sept apparitions dans la Premiership écossaise et a joué une fois chacun dans la Coupe écossaise et la Coupe de la Ligue écossaise pour les Rangers la saison dernière.

