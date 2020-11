Steve McQueen sur la découverte de soi d’un artiste

«Vous ne pouvez pas regarder en avant sans regarder en arrière.» C’est un précieux conseil donné au protagoniste de «Alex Wheatle», mais c’est aussi un résumé de ce que le réalisateur et co-scénariste Steve McQueen fait avec son extraordinaire série «Small Axe». («Alex Wheatle», le quatrième de cinq titres, sortira sur Amazon le 11 décembre.)

Avec ses représentations vivantes des horreurs de l’institutionnalisation, «Alex Wheatle» rappelle peut-être le plus – jusqu’à présent – le public de McQueen que le public a appris dans des films comme «Hunger» et «12 Years a Slave». (Je n’ai pas encore vu la cinquième et dernière entrée de «Small Axe», «Education».) Mais même si son personnage principal endure des tourments physiques et psychologiques aux mains des autorités, le film est en grande partie une pièce avec l’effervescence de «Small Axe», en tant que thèmes permanents de la communauté, la musique et le défi jouent un rôle énorme dans l’histoire.

Le vrai Wheatle a publié son premier roman en 1999, mais le film commence en 1981, avec Alex (Sheyi Cole, à ses débuts à l’écran) allant en prison pour son rôle dans les émeutes de Brixton, dans lesquelles la communauté caribéenne de Londres a riposté contre les la police qui terrorisait régulièrement le quartier. Grâce à des flashbacks, nous apprenons qu’Alex n’est pas étranger au système, ayant été élevé en famille d’accueil. Il est régulièrement battu et humilié de la part d’une directrice d’orphelinat qui est sortie des pages de Dickens ou Roald Dahl. (Nous entendons ce dernier auteur dans une interview à la radio alors qu’Alex vieillit enfin hors de l’établissement.)

Quand Alex arrive à Brixton, c’est un poisson hors de l’eau dans le quartier; Le voisin Dennis (Jonathan Jules, «Fighting With My Family») prend sur lui de réparer la garde-robe, les cheveux et l’incapacité d’Alex à parler le dialecte jamaïcain. «Je ne suis pas Africain», dit Alex au coiffeur qui l’a appelé comme tel. « Je viens de Surrey. » Alex insiste également auprès de Dennis pour que la police soit là pour les protéger, mais quelques affrontements avec des flics abusifs le politisent, tout comme la musique reggae qu’il dévore du magasin local avant de devenir lui-même musicien.

Mais c’est l’expérience de la prison – en particulier, sa relation avec le camarade de cellule rastafari Simeon (Robbie Gee) – qui transforme la vie d’Alex. Cet orphelin de père a un mentor qui non seulement lui ouvre les yeux sur l’oppression moderne et historique, mais lui apprend également à contrôler sa colère et à trouver la paix en lui-même.

De la même manière que l’entrée «Small Axe» «Mangrove» réécrit les règles du drame de la salle d’audience, «Alex Wheatle» ne frappe pas les rythmes habituels d’un biopic d’auteur. Le film se déroule bien avant le début de l’écriture, mais il nous laisse une image complète des éléments constitutifs d’une vie et d’un point de vue. Contrairement à un film comme «Mank», qui contextualise la création d’une œuvre spécifique dans son histoire plus large et dans la vie de l’écrivain, «Alex Wheatle» se préoccupe davantage des circonstances et de la croissance personnelle qui font d’un écrivain un écrivain en premier lieu.

Le nouveau venu Cole fait un travail extraordinaire, nous montrant l’évolution d’Alex d’un diplômé quelque peu idiot et désemparé du système à quelqu’un qui se consacrera à l’amélioration et, si nécessaire, au combat contre ce même système. Ses scènes avec Jules, Gee et Elliot Edusah («1917», en tant que camarade de famille d’accueil) capturent un véritable sentiment d’intimité dans un film qui n’a aucun intérêt féminin. (Le côté romantique d’Alex n’est jamais abordé ici, mais en 65 minutes vives, McQueen et le co-scénariste Alastair Siddons ont beaucoup d’autres terrains à parcourir.)

Comme pour les autres titres «Small Axe», les crédits de production sont impeccables, nous donnant des quartiers, des salons et des boîtes de nuit qui se sentent spécifiques à la période et profondément vécus. Les rédacteurs en chef McQueen et Chris Dickens sont chargés de maintenir une ligne de fond alors que le script saute en arrière et en avant dans le temps, mais les transitions sont toujours fluides et organiques. (Et bravo à Ronald Bailey et au département du son pour le mélange vif d’un moment que je ne peux pas commencer à décrire ici, mais vous le saurez quand vous l’entendrez.)

Dans une année où la frontière entre cinéma et télévision a été assez floue, en particulier en ce qui concerne les plateformes de streaming, il y a eu un débat sur la qualification de «Small Axe» comme une collection de films ou d’épisodes télévisés. Peu importe ce que les gens veulent appeler, c’est l’une des grandes réalisations de 2020.