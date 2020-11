Steve Jobs exigeait la qualité, la quantité de Tim Cook et l’iPhone 13 pourrait subir le sort de l’iPhone 12

L’année dernière, Apple a tenté de s’éloigner de Samsung en tant que fournisseur exclusif d’écrans OLED en sondant LG et BOE, mais leur rendement n’était pas suffisant pour autre chose que de petits lots ou des pièces de réparation, alors Samsung a de nouveau eu la part du lion. Maintenant, cependant, Apple est apparemment convaincu que LG est enfin à la hauteur de la tâche et a commandé plus de 20 millions de 6,1 » Panneaux iPhone 12 / Pro de celui-ci. Les 5,4 « et 6,7 » iPhone 12 mini et Les modèles 12 Pro Max, quant à eux, sont dotés d’écrans OLED flexibles fournis exclusivement par Samsung et du module tactile intégré plus cher que Samsung appelle Y-Octa. On dit que les fournitures d’écran OLED de 6,1 po partagées avec LG comportent une couche tactile supplémentaire pour réduire les coûts.

Le développement le plus important sur les modèles iPhone 13 de mon point de vue sera ProMotion avec des taux de rafraîchissement variables grâce à l’adoption de LTPO sur les modèles Pro. – Ross Young (@DSCCRoss) 2 octobre 2020

Si cela se produit, Tim Cook choisira très probablement de diviser les quatre modèles d’iPhone 13 en nantis et en démunis en ce qui concerne la couche tactile d’affichage intégrée, afin de réduire les coûts, plutôt que de parier sur une qualité d’affichage uniforme de l’iPhone. Steve Jobs l’aurait fait. Voici l’extrait d’initié révélateur de l’industrie de l’interview des fournisseurs d’affichage iPhone dans la vidéo ci-dessous:

Han : Mais si vous faites les quatre modèles l’année prochaine, c’est parce que seuls les fabricants de panneaux dotés de la technologie peuvent les fournir. Même si l’année prochaine est programmée pour aller sur cellule [touch], si les fabricants de panneaux ne sont pas prêts, certains modèles peuvent fonctionner sur cellule et certains modules complémentaires comme cette année. : Mais si vous faites les quatre modèles l’année prochaine, c’est parce que seuls les fabricants de panneaux dotés de la technologie peuvent les fournir. Même si l’année prochaine est programmée pour aller sur cellule [touch], si les fabricants de panneaux ne sont pas prêts, certains modèles peuvent fonctionner sur cellule et certains modules complémentaires comme cette année. Lee: Oui. Ce que l’industrie dit, c’est que si c’était à l’époque de Steve Jobs, [Apple] est allé à des normes techniques strictes et a ensuite éliminé toutes les entreprises qui ne respectaient pas les normes. En regardant dans quelle mesure ces entreprises répondent – LG Display, BOE, etc. – [Apple now] prendra également en compte la marge de l’entreprise et l’ajustera.

En un mot, les initiés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple affirment que Tim Cook, en tant que maître de la chaîne d’approvisionnement, est plus enclin à faire des compromis avec l’uniformité de construction de l’iPhone pour réduire les coûts de production, ce qui pourrait à nouveau avoir pour conséquence que seuls les écrans iPhone 13 fournis par Samsung module tactile intégré. Steve Jobs, d’un autre côté, s’approvisionnerait simplement auprès de l’entreprise qui peut le faire comme il l’exige, quels que soient le temps ou les coûts supplémentaires impliqués.