STEVE GEPPI plaide pour DIAMOND en tant que principal distributeur sur le marché direct en 2020

La pandémie de COVID-19 a touché presque toute l’industrie de la bande dessinée, notamment l’infrastructure de distribution qui achemine les bandes dessinées d’éditeurs tels que Marvel et DC aux détaillants du marché direct et, finalement, aux fans, les effets du coronavirus limitant même les sorties de bandes dessinées numériques .

La semaine dernière a marqué la reprise de la distribution généralisée du marché direct aux librairies de bandes dessinées après près de deux mois de pause, les distributeurs Diamond Comic reprenant leur position de premier distributeur du secteur. Mais avec plusieurs petits distributeurs apparus lors de la suspension temporaire des activités de la société, la place de Diamond en tant que distributeur de facto de l’industrie de la bande dessinée a été remise en question.

Nous avons donc posé cette question au fondateur / propriétaire de Diamond, Steve Geppi. Plus précisément, pourquoi avoir un seul distributeur – une entreprise familiale privée – est-il une bonne chose pour les détaillants, éditeurs et lecteurs de bandes dessinées, par opposition à un système à plusieurs distributeurs?

« Merci pour cette question », a déclaré Geppi à Newsarama. « Ce que je dirai, aussi pragmatique que possible, c’est que les 25 dernières années en tant que principal distributeur de l’industrie, Diamond – et cela aurait pu être quelqu’un d’autre – ont assuré la cohérence. Auparavant, il y avait plus de 20 distributeurs et , combiné avec des problèmes de fret aérien, a fait tellement de chaos. Certains livres sont arrivés plus tôt, d’autres plus tard, mais l’industrie n’aurait pas survécu à long terme. L’argent a été gaspillé pour des choses sans valeur réelle. «

Geppi est entré dans l’industrie en 1973, créant une chaîne de magasins de bandes dessinées alors en croissance dans le nord-est des États-Unis appelée Geppi’s World. En 1982, il est entré dans le secteur de la distribution de bandes dessinées et, au milieu des années 90, après des contractions du marché, lui et sa société Diamond ont fini par devenir le principal distributeur quasi exclusif de bandes dessinées aux détaillants du marché direct – et pour certains éditeurs, même les librairies.

« J’ai eu la chance, et la maîtrise de la concurrence, de comprendre que c’est ce dont l’industrie avait besoin pour survivre », a déclaré Geppi. « Nous avons survécu, et nous sommes gros. Mais après notre retour ce mois-ci, je pense que nous pouvons atteindre 10 fois la taille de ce que vous voyez au Japon.

« Lorsque Diamond est entré, personne n’a obtenu de livres un jour plus tôt – mais personne ne les a obtenus un jour plus tard que quiconque non plus. Cohérence », a-t-il poursuivi. « Pour les consommateurs, ils pourraient aller dans leur magasin de bandes dessinées local et obtenir leurs livres en même temps que le reste du monde, si vous vouliez faire l’effort. Les lecteurs n’avaient pas à s’inquiéter que quelqu’un d’autre vous batte pour ces livres. . «

Au cours de l’arrêt influencé par COVID-19 de Diamond, DC a lancé une distribution supplémentaire avec deux nouvelles sociétés – UCS et Lunar – et a changé leurs dates de mise en vente à mardi dans le processus. Avec la reprise de la distribution de Diamond la semaine dernière, il y a maintenant trois distributeurs de bandes dessinées dans les magasins de bandes dessinées – bien que pour le moment, UCS et Lunar ne portent que des titres DC.

« Nous bénéficions également de l’économie d’échelle; en distribuant autant de bandes dessinées, des économies sont répercutées sur tous les membres de la chaîne », a poursuivi Geppi. « Au lieu de plusieurs camions d’imprimantes à plusieurs distributeurs, puis plusieurs colis à votre détaillant local, c’est devenu un processus simplifié.

« Plus vous êtes cohérent et uniforme, plus vous pouvez avancer en tant que front unifié. C’est comme être sur un navire – s’il n’y a pas de point commun, vous finissez par ne pas faire avancer le navire dans une direction. Avec ce que nous avons, nous y arrivons – et plus rapidement. «

Le natif de Baltimore, 70 ans, a déclaré à Newsarama que les événements de cette année l’ont amené à être plus actif dans l’industrie et à être plus public, comme avec la campagne « Back the Comeback ».

« Avec ce retour, je prends une place importante dans l’entreprise », a déclaré Geppi. «J’aurais dû réaliser que les nouveaux détaillants et les nouveaux éditeurs n’en savaient peut-être pas autant que ceux de l’industrie il y a des années. À l’époque, j’étais plus proactif et c’était une industrie différente. Dans les années 1990, il y avait beaucoup de négativité.

« Ici maintenant, Diamond représente la stabilité. Certaines personnes se plaignent que tous les œufs soient dans le même panier, mais si c’est un panier solide, ça va », a déclaré Geppi. « Nous n’abusons pas du système. Nous avons fait l’objet d’une enquête par le gouvernement ne pas être un monopole. Nous sommes bénins et bons pour l’industrie. «

Avec tous les canaux de distribution imprimés et numériques pour les bandes dessinées et les romans graphiques rouverts la semaine dernière, Geppi voit cette phase de récupération comme une chance de « réinitialiser » pour l’ère moderne.

« Nous considérons le retour de ce mois comme une chance de tout réinitialiser – de recommencer, mais avec l’avantage d’avoir une histoire à suivre. Ce n’est pas comme en 1972, mais nous recommençons ici maintenant en 2020 avec beaucoup d’histoire, de nombreux outils du métier déjà établis et un public plus large. «

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait en termes de changements dans la façon dont Diamond distribue les bandes dessinées, Geppi a déclaré que d’autres nouvelles arriveraient à une date ultérieure.