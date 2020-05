STEVE GEPPI explique comment et pourquoi l’accord d’exclusivité de 25 ans de DC avec DIAMOND a pris fin

Crédit: DC / Diamond Comic Distributors



Steve Geppi Crédit: Diamond Comic Distributors



En avril 2020, DC a rompu son accord exclusif de 25 ans avec le distributeur de bandes dessinées Direct Market Diamond et a commencé à distribuer leurs titres via deux nouvelles entités, Lunar (détenue et exploitée par le géant de la bande dessinée par correspondance DCBS) et UCS (détenue et exploité par le géant de la vente par correspondance et le magasin de brique et de mortier Midtown Comics).

Malgré la confusion parmi les observateurs de l’industrie quant à savoir si le «modèle multi-distributeur» de DC a changé les termes de l’accord DC et Diamond, le fondateur de Diamond, Steve Geppi, a confirmé qu’il l’a fait, et a expliqué exactement comment cela s’est produit, avec les graines semées plus d’un an auparavant la pandémie de COVID-19 était même une pensée dans l’esprit des gens.

« DC, lors de son dernier renouvellement de contrat il y a un an et demi, a demandé d’ajouter une clause permettant de sortir de la partie exclusive avec un préavis de 60 jours sans raison nécessaire. Nous avons accepté », a expliqué Geppi dans le cadre de une conversation plus large avec Newsarama. « Puis la pandémie a éclaté, et ils ont exercé cette option. Ils ne sont pas exclusifs, ce qui leur a permis de vendre à ces autres. C’était tout. »

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les conditions initiales de l’accord, Geppi a expliqué.

« Pendant 25 ans, Diamond avait un contrat pour distribuer exclusivement les bandes dessinées de DC au marché de la bande dessinée en vente directe. Il ne s’agissait pas de géographie ou de brique, mais de conditions de vente », a déclaré Geppi. « Si vous êtes un client achetant des bandes dessinées non retournables, vous achetez chez Diamond. »

Selon Geppi, DC lui a dit que la décision d’explorer le « modèle multi-distributeur » était temporaire – mais personne ne sait vraiment combien de temps est temporaire.

« Ils ont parlé à ces deux autres distributeurs, et même ils ont dit que c’était temporaire. Personne n’est défini comme » temporaire « , donc DC peut continuer ou changer à nouveau. D’après ce que DC m’a dit, c’était temporaire – pour résoudre le problème des livres non expédiés. «

La copropriétaire de Lunar Distribution, Christina Merkler, n’a pas hésité à poser des questions sur les plans à long terme de sa nouvelle entreprise, disant à Newsarama alors qu’elle commençait la distribution à se remplir pendant que les opérations de Diamond étaient suspendues, qu’ils réévalueront leurs plans une fois que la stabilité sera revenue. le marché direct.

Lorsqu’on lui a demandé si la non-exclusivité de DC affecterait leur statut en tant que l’un des « premiers éditeurs de Diamond », Geppi a répondu que non – bien qu’une nouvelle sous-catégorie puisse être créée pour les principaux éditeurs non exclusifs comme DC.

« DC est définitivement un éditeur Diamond Premier. Notre Aperçus le catalogue subira de nombreux changements, mais ils seront toujours là. Ils sont [DC] n’étant plus exclusives, nous pourrons éventuellement différencier les éditeurs «Premier» qui sont exclusifs et les éditeurs «Premier» qui ne le sont pas. Gardez à l’esprit cependant, avec Aperçus Il y a des années, DC et Marvel sont sorties du catalogue principal avec leurs propres catalogues séparés. «