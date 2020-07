Sterling Archer est enfin sorti de ce coma dans la bande-annonce de la saison 11 d’Archer

Sterling Archer s’est enfin réveillé de ce coma de trois saisons à la toute fin de la (excellente) 10e saison de la série humoristique d’animation FXX «Archer», mais ce que cela signifiait réellement pour les choses dans le monde réel de la série reste un mystère – jusqu’à présent en tout cas, grâce à la première bande-annonce de la saison 11 «Archer», qui a chuté aujourd’hui pendant l’émission [email protected] panneau. Regardez-le ci-dessus.

Rattrapage si rapide, à la fin de la saison 7 jusqu’en 2016, Archer (H.Jon Benjamin) a été abattu plusieurs fois et laissé pour mort, flottant face cachée dans une piscine. La saison 8, intitulée «Archer: Dreamland», a révélé qu’il avait survécu mais était dans le coma depuis 3 mois, et l’intrigue de la saison – une parodie noire des années 1940 avec le casting de la série jouant des personnages complètement différents bio – totalement identiques – était en fait juste Le rêve de coma d’Archer.

Cette vanité s’est poursuivie dans «Danger Island» en 2018, un pastiche en série de pulpe situé sur une île tropicale dans les années 1930, et l’année dernière «Archer: 1999», une parodie de science-fiction. Mais comme nous l’avons mentionné, Archer s’est finalement réveillé à la fin de «1999», et comme la bande-annonce le montre clairement, les années qui ont passé IRL depuis «Dreamland» ont également passé dans l’univers de la série. Le coma d’Archer a duré trois ans, il a un LONG chemin à parcourir avant de se remettre complètement de l’épreuve, et ses collègues ont tous évolué et, à bien des égards, sont devenus des gens nettement meilleurs.

Cela durera-t-il? Bien sûr que non, l’influence d’Archer annulera définitivement l’auto-amélioration de chacun. Mais le résultat est que la prémisse originale de l’émission – c’est une parodie de film d’espionnage se déroulant dans une agence d’espionnage du secteur privé à but lucratif – est de retour, bébé!

Avec Benjamin, la série met en vedette Aisha Tyler comme Lana Kane, Jessica Walter comme la mère d’Archer Malory, Judy Greer comme Cheryl / Carol Tunt, Chris Parnell comme Cyril Figgis, Amber Nash comme Pam Poovey, Adam Reed comme Ray Gillette et Lucky Yates comme Algernop Krieger. «Archer» La saison 11 débute le 16 septembre sur FXX.

