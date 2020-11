Stephen King sous le dôme et M. Mercedes – / Film

Stephen King n’hésite pas à parler d’adaptations de son travail. Heck, King a passé les 40 dernières années à se plaindre de Stanley Kubrick Le brillant. Et maintenant, le maître de l’horreur a ouvert deux adaptations récentes – les émissions de télévision Sous le dôme et M. Mercedes. Les deux émissions ont duré trois saisons et aux yeux de King, une seule a réussi: M. Mercedes.

Je suis un assez grand fan de Stephen King, mais je l’ai fait ne pas regarder Sous le dôme. En fait, je ne pense pas connaître une seule personne qui l’ait fait. Mais la série a duré trois saisons, alors elle a dû faire quelque chose de bien – non? Eh bien, pas selon Stephen King. Dans une interview avec le Washington Post, on a demandé à King ce qu’il pensait de certaines des adaptations télévisées de son travail, et il n’a pas mâché ses mots quand il s’agissait de Sous le dôme.

« Sous le dôme [on CBS] J’avais l’impression d’avoir complètement déraillé, car les gens font des choses qui ne semblent pas réalistes », a déclaré King. «Une chose qui m’a tué, c’est que vous n’entendez jamais le son d’un générateur nulle part. La puissance électrique est bonne. Tout a l’air propre. Tout est génial, sauf qu’ils sont coupés du monde. Et ce n’est pas ce qui arriverait. Si vous demandez aux gens d’accepter ces idées, il doit y avoir un sens du réalisme qui va avec, qui vous entraîne.

Dans le roman tentaculaire de King, une petite ville est prise sous un dôme impénétrable géant installé par des extraterrestres (oui, vraiment). Le livre lui-même était la satire de King de l’administration Bush, avec un remplaçant diabolique de Dick Cheney manipulant un personnage stupide semblable à Bush. Ce n’est pas l’une des meilleures œuvres de King, j’en ai peur – c’est pourquoi je n’ai même jamais pris la peine de regarder la série.

J’ai aussi jamais regardé M. Mercedes, la série basée sur la trilogie King’s Bill Hodges. Les livres de Bill Hodges sont des mystères, et que je préfère King en mode horreur. Mais King est clairement un fan de la série, principalement parce qu’il pense qu’elle fait du bon travail en créant des personnages crédibles. King lui-même est excellent dans la construction du personnage, il serait donc logique pour lui de se tourner vers cela.

«Les personnages me semblent fidèles», dit-il. «Une des choses que j’essaie de faire dans les livres est de jouer honnêtement avec tous les personnages et d’essayer de les respecter et de les aimer. Ce que j’aime vraiment faire, et je pense avoir eu du succès, c’est que les lecteurs aient l’impression de connaître tous les personnages. Qu’ils ont une impression de rondeur dans les personnages, les bonnes choses les mauvaises. Je veux que vous vous souciez des gens. Les bonnes personnes, je veux que vous tombiez amoureuse. … Les mauvaises personnes, je veux que vous voyiez Pourquoi ils sont mauvais.

Il a ajouté: «Une série comme M. Mercedes, combien d’épisodes y a-t-il au total? Probablement 28 ou 29 en trois saisons. C’est assez de temps pour que si les personnages ne sont plus que des découpes en carton après tout ce temps, alors vous avez fait quelque chose de mal, et les personnes que vous avez engagées pour adapter cette chose et qui étaient intéressées ont fait quelque chose de mal. «

