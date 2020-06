Stephen King révèle son idée nouvelle de Jason Voorhees – / Film

Stephen King travaille toujours sur quelque chose. Le prolifique maître de l’horreur semble produire un livre tous les quelques mois, tirant sur une histoire de terreur après la suivante, sans aucun signe de ralentissement. King est une telle institution qu’il peut probablement faire publier n’importe quoi à ce stade, même une liste d’épicerie. Et tandis que King continuera de prospérer tant qu’il tapera et que les éditeurs continueront de le manger, il n’est pas au-dessus de l’hypothèse sur les livres qu’il n’écrira probablement jamais. C’est pourquoi King a récemment sauté sur Twitter et a présenté ses plans pour un vendredi 13–roman à thème raconté du point de vue de Jason Voorhees.

La meilleure idée de roman que je n’ai jamais écrite (et ne le fera probablement jamais) est I JASON, le récit à la première personne de Jason Voohees, et son sort infernal: tué maintes et maintes fois au Camp Crystal Lake. Quel destin infernal et existentiel! – Stephen King (@StephenKing) 15 juin 2020

Ci-dessus, vous pouvez voir le tweet de M. King, où il présente une idée amusante pour un roman sur Jason Voorhees (bien qu’il l’ait mal orthographié par erreur comme Voohees). King déclare que son livre hypothétique serait un « récit à la première personne » de Jason alors qu’il « est tué à maintes reprises au Camp Crystal Lake ». Il y a beaucoup à aimer dans cette idée.

D’une part, avoir Stephen King à écrire sur l’une des figures de film slasher les plus célèbres de tous les temps serait une explosion absolue. D’autre part, c’est une idée globale amusante, car le public n’a jamais vraiment été à l’intérieur de la tête du Jason silencieux. Je suppose que vous pourriez dire que Jason n’a vraiment rien à faire dans sa vieille cabane pourrie ‘- il veut juste traquer et massacrer des adolescents excités. Il y a aussi l’argument à faire valoir que Jason n’est pas vraiment « vivant » au sens technique.

Après avoir apparemment été tué pour de bon Vendredi 13: le dernier chapitre (le quatrième film de la série), il est entendu que le Jason qui revient pour les autres suites est à peu près un zombie, c’est pourquoi il est toujours décrit comme une goule en décomposition sous son masque de hockey. Dans cet esprit, vous pourriez affirmer que Jason n’est pas vraiment «tué» au cours de la franchise – il se met simplement en veille prolongée jusqu’à ce qu’un événement improbable le ranime.

Encore une fois, King dit qu’il «n’écrira probablement jamais» ce livre, mais on ne sait jamais – il pourrait changer d’avis. Il a également annoncé sa retraite une ou deux fois auparavant, et comme nous le savons tous, ce n’était même pas vrai.

Articles sympas du Web: