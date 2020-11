Stephen Fry veut le retour des marbres du Parthénon en Grèce

2020-11-03 15:00:15

Stephen Fry demande instamment que les marbres du Parthénon soient renvoyés à Athènes.

La star de la télévision a apporté son soutien à la nouvelle campagne visant à ramener les sculptures de marbre grecques dans leur pays d’origine, avec une pétition demandant également que les administrateurs des musées britanniques soient autorisés à prendre la décision sur les objets. Le British Museum Act 1963 stipule actuellement que les administrateurs d’un musée ne peuvent pas disposer (ou rapatrier) des articles sauf dans des circonstances très particulières.

Stephen a écrit sur Twitter: « Grande-Bretagne, tenons-nous du bon côté de l’histoire et rendons les sculptures du Parthénon à leur domicile à Athènes. Veuillez signer la pétition @ReuniteMarbles pour donner le pouvoir aux administrateurs du British Museum d’envisager leur réunification #LostMyMarbles ( sic) »

Une pétition parlementaire demande que les administrateurs du British Museum soient autorisés à « accepter les demandes de rapatriement ».

Au moment de la rédaction du présent rapport, plus de 1 000 personnes ont déjà signé la pétition, qui se lit comme suit: « Le gouvernement devrait répondre aux appels mondiaux en faveur du retour des objets à leur lieu d’origine et devrait modifier la loi de 1963 sur le British Museum pour permettre aux administrateurs du British Museum d’envisager et éventuellement de faciliter leur rapatriement. La loi de 1963 sur le British Museum n’autorise pas les fiduciaires à disposer d’objets (sauf dans un petit nombre de circonstances spéciales), même à la suite de demandes raisonnables de rapatriement. Les fiduciaires devraient être autorisés par loi pour agir avec plus de liberté et de flexibilité en reconnaissant la valeur éducative et historique et l’enrichissement culturel d’objets exceptionnels, tels que les sculptures du Parthénon et les bronzes du Bénin, et en les restituant à leur lieu d’origine. «

