Stephen Colbert n’est pas sûr que Trump veuille vraiment célébrer le 19 juin

Dans les phrases de la pâtissière de «Sweeney Todd», Mme Lovett, «les instances sont difficiles». Alors que tout le monde s’adapte à la toute nouvelle réalité du travail à distance, les comédiens et cinéastes qui dépendent du travail indépendant sont épuisés. Les productions cinématographiques et télévisuelles sont fermées plus tôt que nous ne sommes en mesure de remplacer notre liste de travail exhaustive. Les comédiens abandonnent leurs précieux concerts hebdomadaires. Les praticiens du théâtre craignent que le monde du théâtre à but non lucratif ne puisse à nouveau rebondir. Un mode de vie déjà ténu est simplement devenu beaucoup plus difficile.

Et mais, les créateurs doivent créer. Verrouillez une bande dessinée ou un cinéaste de leur résidence pendant sept jours d’affilée et ils sont sûrs de vous fournir du contenu assez divertissant – bien que plus étrange -. Avec tout le monde attrapé à la maison en quête de connexion humaine et de distractions, ils ont plus de téléspectateurs que jamais auparavant. Dans un effort pour découvrir une doublure argentée, NewsLagoon conserve des onglets sur les nouveaux médias essentiellement les plus créatifs pour sortir de notre quarantaine collective mondiale. Nous l’appelons #Quontent.

Ci-dessous, découvrez le tour d’horizon de NewsLagoon des ajouts parfaits jusqu’à présent.

Chloé revient!

Un des premiers à adopter YouTube, le comique alternatif Drew Droege est devenu culte avec sa séquence d’imitations scandaleusement inexactes et méchamment stupides de la légende du cinéma indépendant Chloë Sevigny. Avec une perruque blonde moche et un maquillage clownesque, l’impression distinctive de Droege consiste à jouer avec des accents syllabiques dans des méthodes ridicules et des célébrités c-list. La vraie Chloë Sevigny est consciente du cinéma, mais pas précisément une fan.

Peut-être en partie pour ce motif, Droege a depuis évolué. Il a joué dans le présent TV de courte durée «Heathers», a exprimé un certain nombre d’épisodes de «Bob’s Burgers» et peut rapidement sembler inverser Kate Beckinsale et Adrien Brody dans «El Tonto», écrit et réalisé par Charlie Day. Chloé, semblait-il, était à la retraite. C’est jusqu’à cette semaine, quand Droege est sorti avec une toute nouvelle vidéo « Chloé ». Le sujet au bon moment? Réconfort.

Chloe «Solace» pic.twitter.com/76mVvZbWec – Drew Droege (@drewdroege) 19 mars 2020

Cinéaste H.P. Mendoza satire des points avec la vidéoconférence.

Alors que nous changeons tous pour Zoom, Google Hangouts, Slack et FaceTime en tant que toute nouvelle réalité, les merveilles du savoir-faire n’ont en aucun cas semblé si importantes. Et, mais quiconque a utilisé ces fournisseurs au cours de la dernière semaine sait qu’ils ont généralement besoin de… dépannage. H.P. Mendoza, la plus belle souvent connue comme l’auteur et la star du tube culte de micro-budget de 2006 « Colma: The Musical », comprend les épreuves et les tribulations du chat vidéo de vos collègues. Il a lancé cette vidéo brillamment éditée et réalisée plus tôt cette semaine.

Le travail à domicile tout au long de la quarantaine ressemble à: pic.twitter.com/C5gkUTJ7vJ – H.P. Mendoza (@hpmendoza) 17 mars 2020

Regardez des options doubles soigneusement conçues avec différents cinéphiles exigeants.

En l’absence de programmation de répertoire sur grand écran, les cinéphiles de Remote Viewing Cinema programment une excellente collection de doubles options pour répondre à vos envies d’art et essai. Les couples ont inclus le duo sensuel de «Blue Metal» et «Sure»; «Le secret de Kells» et «Kedi» pour une réparation féline; et les principales femmes excentriques de « Cérémonie de mariage de Muriel » et « Starstruck ». Le compte contient tout le temps l’endroit pour rechercher les films pour un streaming simple (et gratuit!), En plus des commentaires de conservateurs bien informés sur chaque choix. Se conformer aux côtés sur Instagram ici.

Quarantaines: laissez-vous bercer par l’hystérie par les chansons improvisées apaisantes de Morgan Bassichis.

Le comique, activiste, thérapeute et auteur-compositeur Morgan Bassichis est parmi les artistes les plus créatifs et les plus provocants qui créent actuellement. Habitant délicieusement dans les bonbons ci-après entre artiste et bande dessinée, Bassichis a prouvé un travail sur le Whitney Museum, écrit pour ArtForum, et réalisé aux côtés de John Early. La semaine dernière, Bassichis a mis à jour sa biographie Instagram pour fournir des chansons privées à quiconque éprouve des difficultés tout au long de cette période, inventant la période «Quarantunes». Le pitch: «DM moi pour ceux qui ont du mal et qui ont besoin d’un morceau! Nous obtiendrons grâce à cela! » Les chansonnettes gratuites varient selon le sujet, embrassent le plaisir de prendre une douche, de lutter contre l’insomnie et de se demander qui a mangé tout le granola. Les bops étranges sont extrêmement amusants et curieusement calmants. Plus ici.

Premier livestream officiel de Butterboy!

Le pilier de la comédie de Brooklyn Butterboy est un stand-up hebdomadaire présenté par le formidable trio Maeve Higgins («Additional Bizarre»), Aparna Nancherla («Company») et Jo Firestone («Joe Pera Talks With You»). Confronté à des révélations annulées dans un avenir prévisible, le gang est déterminé à diffuser en direct ses révélations chaque semaine avec la même gamme de claquements qu’ils sont bien connus pour l’hébergement Internet IRL.

Butterboy fait partie des révélations des comédiens de renom une fois qu’ils sont en ville et là-bas, avec les visiteurs actuels avec Sarah Silverman et Todd Barry. Avec tout le monde à la maison sur leurs canapés, il y a positif d’être beaucoup de visiteurs de choc passionnants. Hari Kondabolu sera à la tête du livestream officiel principal, qui peut avoir lieu le lundi 23 mars à 16 heures. PST, 19 h EST. Voici le lien pour acheter des billets à échelle mobile.

