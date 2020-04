Stephanie McMahon, CBO de la WWE, se joint au conseil de publicité pour stimuler le changement social

Chief Brand Officer de la WWE Stephanie McMahon a officiellement rejoint le conseil d’administration d’Ad Council. Cette organisation à but non lucratif décrit sa mission comme «dédiée à l’utilisation des communications pour conduire le changement social». La WWE a travaillé avec Ad Council dans le passé, plus récemment pour répondre à la sensibilisation au COVID-19, promouvoir la distanciation sociale, une position étrange pour l’entreprise en considérant qu’elle a obtenu une exemption spéciale pour être considérée comme une « entreprise essentielle » pour continuer exploiter une entreprise pendant la pandémie, ce qui, par sa nature même, rend impossible toute distanciation sociale.

McMahon représentant la WWE rejoint une nouvelle classe de membres du conseil d’administration qui comprend également Blake Chandlee, VP Global Business Solutions, TikTok, David Creech, VP Brand Creative, Amérique du Nord, Nike Inc., Anthony DeMaio, Responsable des ventes aux États-Unis, Bloomberg Media, Mel Edwards, PDG mondial, Wunderman Thompson, Chad Engelgau, PDG, Acxiom, Kate Jhaveri, Vice-président exécutif et directeur du marketing, National Basketball Association, Doug Jossem, CRO Amérique du Nord, VICE Media Group, Ivan Kayser, PDG, Redscout, Kim Kelleher, Président, revenus commerciaux et partenariats, AMC Networks, Rich Lehrfeld, SVP Brand Marketing, Creative and Media, Walmart, Jamie Lomas, Directeur des ventes publicitaires mondiales, AmazonE, Matt McNally, PDG, Outcome Health, Joy Robins, CRO, Washington Post, Tara Roth, Président, Goldhirsh Foundation, Jessica Sibley, CRO, Forbes, Pete Stein, PDG, Énorme et Roxanne Taylor, SVP, chef du marketing et des communications, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Le communiqué de presse note:

Depuis la fondation de l’organisation, le Conseil publicitaire a été à l’avant-garde de la direction des efforts d’impact social de l’industrie des communications. Son conseil d’administration est composé d’un groupe prestigieux de cadres supérieurs du marketing et des médias qui fournissent l’expertise, les idées et le soutien financier pour assurer que les campagnes de communication sociale du Conseil de publicité sont efficaces et percutantes. Plus récemment, le conseil d’administration du Ad Council a dirigé la réponse de l’industrie des médias, du marketing, de la publicité et du divertissement à la crise du COVID-19 grâce à des efforts de communication sans précédent.

Une des causes sociales préférées de McMahon et de la WWE est la lutte contre l’intimidation, tout comme un ami de la famille Melania Trump. Voici une vidéo de Stephanie McMahon faisant la promotion de la lutte contre l’intimidation en frappant à plusieurs reprises ses collègues.