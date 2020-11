Steamboat Willie: faits, histoires et anecdotes sur le premier dessin animé de Mickey Mouse

Années 1920 | 19 novembre 2020

Pinterest

Steamboat Willie est généralement connu comme l’un des premiers dessins animés jamais réalisés (et distribués) avec du son (même si les frères Fleischer ont sorti techniquement un dessin animé avant lui), et est réputé pour être sans doute le début de l’icône de la culture pop la plus célèbre au monde. : Mickey la souris. Mais ce n’était pas exactement comme nous avons choisi de nous en souvenir, et ce dessin animé exact a continué à pousser les États-Unis à étendre leurs lois sur le droit d’auteur pendant des années jusqu’à assez récemment. L’histoire de Steamboat Willie et la première fois que les gens l’ont vu ont eu un impact énorme non seulement sur l’animation, mais aussi sur la culture pop. Il siège actuellement à la 13e place du livre The 50 Greatest Cartoons, qui comprend une liste des 50 meilleurs dessins animés jamais réalisés. Il fait maintenant partie du National Film Registry des États-Unis et est considéré comme «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif». Ce sont tous les anecdotes, faits et histoires de Steamboat Willie sur lesquels vous ne savez peut-être pas encore tout.

Son héritage est semé d’embûches

Studios d’animation Disney, 1928

La première apparition de Mickey Mouse était en fait dans un dessin animé appelé « Plane Crazy » qui n’a jamais trouvé de canal de distribution, alors ils l’ont déposé, ont créé Steamboat Willie, qui est sorti en 1928, puis a sorti « Plane Crazy » en 1929, ce qui en fait le quatrième Dessin animé Mickey Mouse publié après Steamboat Willie. Ce célèbre dessin animé n’était même pas le premier dessin animé de Mickey Mouse jamais réalisé.

Les Fleischer Brothers étaient en fait la première compétition de Disney en ce sens qu’ils étaient les deux grands studios à créer des films sonores animés au point où ils ont techniquement battu Steamboat Willie d’environ un mois en sortant le premier dessin animé sonore. Steamboat Willie a fait ses débuts le 18 novembre 1929, tandis que le premier dessin animé sonore des Fleischers, intitulé « Noah’s Lark », est sorti le 25 octobre 1929. Les Fleischers étaient célèbres pour avoir créé des personnages tels que Betty Boop, Popeye the Sailor, Koko le Clown, Bimbo et Superman.

Pinterest

Steamboat Willie a été réalisé après que Walt Disney ait regardé le célèbre film The Jazz Singer. Le dessin animé a duré trois mois avec un budget estimé à 4986 $ (ou 75 923 $ en dollars de 2020). Walt Disney a interprété la voix originale de Mickey Mouse lui-même, mais uniquement parce qu’il exécutait lui-même tous les autres sons anthropomorphes lors du premier test de dépistage.

La projection était vraiment un travail ad hoc, ce qui est difficile à croire selon les normes de Disney aujourd’hui, mais c’était vraiment une production locale. Puisque Walt Disney voulait faire une projection avec un public de test pour s’assurer que le son en direct serait crédible, puisque les dessins animés sonores étaient à un stade si précoce, ils devaient se contenter de ce qu’ils avaient. Le public était assis dans la pièce à côté du bureau de Disney, à partir duquel ils ont projeté le film sur un écran extérieur qui n’était qu’un drap de lit. Ils ont gardé le projecteur dans le bureau afin de ne pas interférer avec le son en direct que l’équipe fournissait pour cette projection. Le film a été littéralement projeté à travers une fenêtre. Le bruit provenait donc de derrière ce drap. Un homme du nom de Wilfred Jackson a joué la musique sur un orgue à bouche, le collaborateur Ubbe Iwerks a travaillé les casseroles et les casseroles, et un homme du nom de Johnny Cannon a fait le travail foley, y compris des trucs comme des sifflets à glissière et autres.

Après que la projection de test se soit très bien déroulée, Walt Disney était fier d’apporter la production à sa vision complète: il a engagé un groupe, un système de production sonore et un chef d’orchestre. Mais, cette première tentative de synchronisation du son a fini par être un échec absolu, alors Disney a vendu son roadster Moon pour payer un autre enregistrement et un autre essai. Comment ont-ils fait fonctionner le premier dessin animé de Mickey Mouse avec le son? Une partie de la raison pour laquelle le deuxième essai a si bien fonctionné est qu’ils ont ajouté la balle rebondissante à l’écran pour garder le tempo du groupe comme un métronome visuel. Et c’était finalement fini.

Après la sortie originale de Steamboat Willie

Studios d’animation Disney, 1928

Steamboat Willie a été montré et sorti pour la première fois au Universal’s Colony Theatre de New York le 18 novembre 1928. Il a été présenté devant un long métrage indépendant que l’histoire a presque complètement oublié. Le court dessin animé a conduit à la reconnaissance et à la renommée mondiale de Walt Disney. Sa toute première revue de variété est allé comme suit:

« Ce n’est pas le premier dessin animé à être synchronisé avec des effets sonores, mais le premier à attirer une attention favorable. Celui-ci représente un haut niveau d’ingéniosité de dessin animé, habilement combiné avec des effets sonores. L’union a fait rire à gogo. Giggles est venu si vite au Colonie [Theater] ils trébuchaient l’un sur l’autre. C’est une pêche d’un travail de synchronisation tout le chemin, brillant, vif et parfaitement adapté à la situation. Dessinateur, Walter Disney. La plupart des dessins animés se qualifiant comme une douleur dans le cou, c’est un hommage remarquable à celui-ci. Si la même combinaison de talents peut produire une série aussi bonne que Steamboat Willie, ils devraient trouver un large marché si l’angle d’interchangabilité n’interfère pas. Recommandé sans réserve pour toutes les maisons câblées. «

Lorsque Steamboat Willie a finalement frappé l’Europe en 1931, il a si bien fait que les films précédents de Mickey Mouse ont été reproduits sous forme de dessins animés sonores et ont tous donné de larges tournées théâtrales, ce qui en fait une aubaine de succès pour le jeune et jeune studio d’animation.

Lois sur le droit d’auteur et Mickey Mouse (Steamboat Willie)

Pinterest

Comme vous le savez peut-être si vous avez suivi des cours de communication, Steamboat Willie entretient depuis le début une relation risquée avec la loi américaine sur le droit d’auteur. Les lois sur le droit d’auteur ont connu quelques changements au cours des 125 années qui ont précédé l’entrée de Mickey Mouse. À l’origine, dans le Copyright Act de 1790, la durée était de 14 ans, que vous pouviez renouveler si l’auteur (de la carte, de la carte ou du livre à l’époque) était encore en vie. Si les termes du droit d’auteur n’étaient pas respectés, l’œuvre entrerait dans le domaine public (le pire cauchemar de Disney). En 1831, elle fut prolongée à 38 ans avec une possibilité de renouvellement de 14 ans, puis en 1909, la loi passa à 28 ans avec un renouvellement de 28 ans. Cela a permis à Mickey Mouse d’être à peu près en sécurité jusqu’en 1984, date à laquelle Disney a commencé à faire pression sur le congrès pour étendre cela encore plus. Ça a marché. Une législation de 1976 a accordé aux gens des prolongations rétroactives pour les œuvres publiées avant les nouvelles lois, et la durée a été prolongée de 56 ans à 75 ans, rendant Mickey en sécurité jusqu’en 2003. La loi dit « la vie de l’auteur plus 70 ans » et a créé le droit d’auteur pour les entreprises fonctionne jusqu’à 95 ans à compter de la première publication ou 120 ans à compter de l’année de création, selon la première éventualité. Cela pousse le droit d’auteur de Mickey Mouse jusqu’en 2023, date à laquelle Disney aura beaucoup de travail à faire pour préserver son premier tube et son personnage le plus prisé: Mickey Mouse.